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  • Фергюсон поздравил Гвардиолу с победой над «Манчестер Юнайтед»

Фергюсон поздравил Гвардиолу с победой над «Манчестер Юнайтед»

12 сентября 2016, 14:26
4

Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон поздравил наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу с победой над «красными дьяволами» (2:1) в игре четвертого тура АПЛ.

Титулованный шотландец находился на трибунах «Олд Траффорд» во время субботней встречи, а после ее завершения в подтрибунном помещении в личной беседе передал испанскому специалисту свои поздравления. При этом Фергюсон подчеркнул, что ему невероятно импонирует нынешний стиль «горожан» под руководством Гвардиолы.

Источник: The Sun
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Фергюсон Алекс Гвардиола Хосеп
Комментарии (4)
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pokaifu1212
1473681746
Как болельщик мю, мне очень понравилось как сити играл первый тайм(второй не очень, но были 100% моменты, когда должны были забивать), мне кажется, что мю, челси и мс претенденты на чемпионство. Может даже и ливерпуль, если у них зажжется желание
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de bruyne
1473681824
Хоть играли мю и мс ну враждавали фанаты реала и барсы...
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kykyi
1473686728
Лорд, черт возьми.
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gor77
1473692487
Кто же мешал договориться МЮ с Гвардиолой??? Хотя, объективности ради, именно ЭТОТ дуэт, МанЮ и МанСити, будут рвать всю АПЛ!!!
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