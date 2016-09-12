Фергюсон поздравил Гвардиолу с победой над «Манчестер Юнайтед»

Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон поздравил наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу с победой над «красными дьяволами» (2:1) в игре четвертого тура АПЛ.

Титулованный шотландец находился на трибунах «Олд Траффорд» во время субботней встречи, а после ее завершения в подтрибунном помещении в личной беседе передал испанскому специалисту свои поздравления. При этом Фергюсон подчеркнул, что ему невероятно импонирует нынешний стиль «горожан» под руководством Гвардиолы.