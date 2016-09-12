Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Терек» и «Крылья Советов» будут наказаны КДК за отказ от флэш-интервью

«Терек» и «Крылья Советов» будут наказаны КДК за отказ от флэш-интервью

12 сентября 2016, 11:31
5

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о повестке ближайшего заседания по итогам 6-го тура российской Премьер-Лиги.

«В матче «Спартак»«Локомотив» болельщики обеих команд использовали пиротехнику и скандировали ненормативную лексику. В матче «Арсенал»«Зенит» болельщики обоих клубов также использовали пиротехнику, а фанаты «Арсенала» скандировали ненормативную лексику.

Будет рассматриваться случай в перерыве матча ЦСКА«Терек»: игроки «Терека» не вышли на флэш-интервью. Такое же нарушение произошло в матче «Ростов»«Крылья Советов», один из игроков самарского клуба не вышел на флэш-интервью, как положено по регламенту», – сказал Григорьянц.

Стоит отметить, что ближайшее заседание комитета пройдет в среду, 14 сентября, в 14:00 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Ахмат Спартак Локомотив Арсенал Зенит ЦСКА Ростов
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
семечкин
1473670515
разным там КДК видимо не хватает файеров, баннеров, матюков, киданий кресел через сетки..... им нужны "базарные бабы", которые не идут слушать тренера в перерыве, а стоят и пиздят всякую хуйню в тоннелях под трибунами или лепят ту же хуйню, пробегая и не слыша вопроса..... это Григорьянц таким образом земляку Шнобелю пытается подкинуть материал, чтоб они там в студии сидели пол-ночи и обсуждали, что сказал футболист, не успев отдышаться и включить мозг.... ПЕДЕРАСТЫ!!!!!!
Ответить
вавос
1473676210
Бред про это флеш интервью,почему это в обязательном порядке?Разве это не должно быть свободно?Мда...
Ответить
bset
1473679661
Если тренер хочет дать максимум информации в перерыве, о каком интервью речь? Все интервью после матча. Что за дауны это придумывают...
Ответить
MonTee
1473681098
а я вот хочу, чтобы Григорьянц в перерыве каждого матча тоже интервью давал. Или штраф ему
Ответить
Томь вперёд
1473694335
Маразм эти флэш-интервью! Опять же всё из за денег!
Ответить
Главные новости
Радимов заподозрил Галактионова в демарше
15:30
1
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
15:15
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
14:49
2
Брэд Питт: «Неймару нужна помощь – я научу его симулировать»
14:39
Генич объяснил, почему «Локомотив» не спешит отпускать Батракова в «Галатасарай»
14:29
2
«Зенит» предложил новый контракт основному защитнику
14:00
7
Генич: «Галактионову стоило подумать об уходе из «Локомотива»
13:45
1
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
13:37
1
Глава РПЛ – об уровне турнира: «Это не чемпионат третьего мира, в топ-10 рейтинга УЕФА были бы»
13:29
12
Сафонов раскрыл сумму затрат на свадьбу с Кондратюк
13:20
3
Все новости
Все новости
ФотоМедиаклуб подписал экс-хавбека «Оренбурга» и «Факела»
14:10
1
«Зенит» предложил новый контракт основному защитнику
14:00
7
Генич: «Галактионову стоило подумать об уходе из «Локомотива»
13:45
1
Глава РПЛ – об уровне турнира: «Это не чемпионат третьего мира, в топ-10 рейтинга УЕФА были бы»
13:29
12
Объявлены судьи матчей 4-го тура РПЛ
13:11
9
Бубнов: «Между Галактионовым и Ротенбергом война идет»
12:53
4
Батраков попросил Ротенберга отпустить его в «Галатасарай»
12:16
2
В ЦСКА высказались об интересе «Бенфики» к Кисляку
11:58
«Локомотив» объявил «Галатасараю» сумму, за которую продаст Батракова
11:40
8
«Матч ТВ» покажет всего одну игру 4-го тура РПЛ
11:30
13
Генич описал победу «Краснодара» над «Спартаком» двумя словами
11:21
4
Бубнов объяснил поражение «Спартака» от «Краснодара»
11:03
1
В «Ахмате» не исключили трансфер Самородова в «Спартак»
10:48
2
Генич оценил поражение «Зенита» от «Родины»
10:39
4
Батраков оказывает давление на «Локомотив» ради трансфера в «Галатасарай»
10:15
15
Агент Мусаева сказал, что ему не нравится в ситуации с игроком в ЦСКА
09:36
7
Агент Солари сказал, есть ли у «Спартака» предложение от «Васко»
08:30
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
4
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
4
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
6
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
6
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
7
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
3
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
2
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
24
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
2
Карпукас переходит в «Зенит»: подробности
Вчера, 22:44
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+