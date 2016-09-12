«Терек» и «Крылья Советов» будут наказаны КДК за отказ от флэш-интервью

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о повестке ближайшего заседания по итогам 6-го тура российской Премьер-Лиги.

«В матче «Спартак» – «Локомотив» болельщики обеих команд использовали пиротехнику и скандировали ненормативную лексику. В матче «Арсенал» – «Зенит» болельщики обоих клубов также использовали пиротехнику, а фанаты «Арсенала» скандировали ненормативную лексику.

Будет рассматриваться случай в перерыве матча ЦСКА – «Терек»: игроки «Терека» не вышли на флэш-интервью. Такое же нарушение произошло в матче «Ростов» – «Крылья Советов», один из игроков самарского клуба не вышел на флэш-интервью, как положено по регламенту», – сказал Григорьянц.

Стоит отметить, что ближайшее заседание комитета пройдет в среду, 14 сентября, в 14:00 по московскому времени.