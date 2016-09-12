Фонсека: «Главная цель на сезон – стать чемпионами Украины»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека назвал нынешний состав участников Лиги Европы настоящей мини-Лигой чемпионов. Однако команде поставлены самые высокие цели на текущий сезон – стать чемпионами Украины и пробиться как можно выше в Лиге Европы.

– В августе «Янг Бойз» победили «Шахтер» в квалификации Лиги чемпионов. Какова была реакция президента клуба?

– У нас не было разговора на эту тему. Но президент всегда держит руку на пульсе, хочет знать все о жизни клуба: как чувствуют себя игроки, тренеры, что происходит внутри команды. Думаю, президент – это и есть душа клуба. Его поддержка всегда с нами. Его любовь распространяется на каждого, и мы это чувствуем.

После «Янг Бойз» президент поддержал нас, но ведь то, что произошло в том матче, было абсолютно ненормальным. Но такое случается. Мы могли все решить еще во Львове… Хотя даже в Швейцарии мы создали 8 явных голевых моментов. Соперник пробил всего четыре раза и забил два гола. Нам просто не повезло в серии пенальти. Мы должны воспринимать это как урок.

– Какие задачи поставлены на сезон президентом клуба в еврокубках и чемпионате?

– Понятно, что наша главная цель на нынешний сезон – стать чемпионами Украины. Да, мы не попали в групповой этап Лиги чемпионов. К сожалению, такое случается, но тем не менее сейчас будем играть в Лиге Европы, и нам нужно очень ответственно отнестись к этому турниру. Там встречаются сложные противники. Впрочем, на каждый матч «Шахтер» должен выходить с единственным желанием – побеждать. И именно поэтому цель на сезон – стать чемпионами Украины и пройти как можно дальше в Лиге Европы.

– Была ли конкретизирована цель – финал или победа?

– Сколько раз такое происходило в истории «Шахтера», что команда играла в финале Лиги Европы? Конечно, мы все этого хотим, но тем не менее я реалист и понимаю, насколько это сложно. Понимаю, какие команды сейчас участвуют в Лиге Европы, этот турнир даже можно назвать мини-Лигой чемпионов. Точно могу сказать: никто не хочет выиграть эту Лигу Европы больше, чем я.