Ринат Билялетдинов: «Спартак» Карреры на правильном пути»

Известный российский специалист Ринат Билялетдинов отметил изменения, которые случились в столичном «Спартаке» после назначения на пост главного тренера итальянца Массимо Карреры.

– Что изменилось в спартаковской игре после назначения Карреры?

– Аленичев использовал трех центральных защитников. Каррера отказался от этой схемы, что на обороне отразилось в лучшую сторону. Нет прежних дыр и провалов, сохраняется компактность. Если Комбаров в каждом матче будет отрабатывать на фланге так же, как сегодня, четырех защитников «Спартаку» вполне достаточно. Плюс это позволяет выдвинуть в помощь к Зе Луишу, например, Попова. В чем уязвимость схемы с тремя центральными защитниками?

– В чем?

– Если в твоем распоряжении нет форвардов высочайшего класса, сразу снижается атакующий потенциал. Впереди просто не хватает одного футболиста, тормозится игра. Жаль, что «Спартак» вылетел из Лиги Европы. Было бы любопытно посмотреть, на что там команда способна. Каррера на правильном пути, но главные испытания у него впереди.