Орлов: «Кокорин вышел заряженный на матч с «Арсеналом»

Известный российский комментатор и фанат «Зенита» Геннадий Орлов дал оценку игре форварда команды из Санкт-Петербурга Александра Кокорина, отметившегося в матче с тульским «Арсеналом» забитым голом. Он стал первым для футболиста в этом сезоне.

«Кокорин учел все упреки, при первой же возможности пробил по воротам и забил. Это серьезный шаг для него.

Кокорин старателен на тренировках и в играх, но раньше у него не было жажды гола. Сегодня он молодец, вышел заряженный. Кстати, во время перерыва на матчи сборных Саша забил два мяча в одной из тренировочных игр. А сегодня отличился уже в официальном матче.

Радует сам факт: Шатов отдал ему пас, и Кокорин моментально, не задумываясь, пробил в угол. Удар-то у него есть, ему просто нужно больше доверять себе. В то же время после забитого гола он стал менее заметен. Ему нужно быть более инициативным», – сказал Орлов.

Напомним, матч 6-го тура российской Премьер-лиги «Арсенал» – «Зенит» закончился со счетом 0:5.