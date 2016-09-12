Семин: «Локомотив» обязательно должен быть на самом верху»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча со «Спартаком» (0:1), а также рассказал о задачах железнодорожников на ближайшее будущее.

«Позитивных эмоций нет, ведь мы проиграли. Мы надеялись, что сыграем лучше, чем сыграли. Но жизнь продолжается, одним матчем чемпионат не закончился. В игре было много позитивного, какие-то определенные отрезки. Но был и негатив, потому и проиграли.

Может ли Миранчук стать вторым Лоськовым? Он талантливый парень, но должен был сыграть сильнее, особенно в первом тайме, когда он был совершенно незаметен. Во втором тайме он уже был похож на себя, но ему нужно настраивать себя на 90 минут.

Что касается наших задач, то мы обязательно должны быть вверху. На самом верху. Мы должны устроить борьбу», – заявил Семин в эфире телеканала «Матч ТВ».