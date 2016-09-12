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Семин: «Локомотив» обязательно должен быть на самом верху»

12 сентября 2016, 01:07
15

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча со «Спартаком» (0:1), а также рассказал о задачах железнодорожников на ближайшее будущее.

«Позитивных эмоций нет, ведь мы проиграли. Мы надеялись, что сыграем лучше, чем сыграли. Но жизнь продолжается, одним матчем чемпионат не закончился. В игре было много позитивного, какие-то определенные отрезки. Но был и негатив, потому и проиграли.

Может ли Миранчук стать вторым Лоськовым? Он талантливый парень, но должен был сыграть сильнее, особенно в первом тайме, когда он был совершенно незаметен. Во втором тайме он уже был похож на себя, но ему нужно настраивать себя на 90 минут.

Что касается наших задач, то мы обязательно должны быть вверху. На самом верху. Мы должны устроить борьбу», – заявил Семин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Миранчук Алексей Семин Юрий
Комментарии (15)
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a-rakhmatov
1473644601
Надо было Спартак побеждать))
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Garrincha58
1473658419
главная ошибка Семина, что он начал играть первым номером, а Спартаку Карреры это и надо. Локомотив не умеет играть в позиционную атаку просто нет исполнителей.Спартак весь матч ловил их на контратаках и мог забить еще пару тройку мячей так что нынешний Спартак можно обыграть только ловя их самих же на контр атаках
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товрос
1473659708
от ... уши ему вместе с русским Гильерме
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dimsok
1473660350
Но ниже Спартака
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С-Пб on-line
1473661031
По игре не сказал бы
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bumer_moscow
1473661042
Спартак был хорош.
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dzhanavar
1473661595
То,что хотел Локомотив,против итальянских тренеров не проходит...
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a-rakhmatov
1473662522
Надо было выигрывать у Пищевика, а не сопли жевать))
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yorgenbarenz
1473662537
Омнибас надо было ставить,Юрий Павлович! Открытый футбол с Самедовыми и Майконами-дохлый номер против сильных.
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LokoGoGo
1473663384
Вчерашний матч показал многое... С такой игрой центра поля шансов мало вообще хоть что-то выиграть. Хотя Семину всегда надо было именно в Локо полтора - два года, чтобы выстроить оптимальный состав и нагрузки
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