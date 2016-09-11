Слуцкий: «Получили плюс пять к количеству игроков, вышедших на поле»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от игры на новом стадионе после матча шестого тура РФПЛ против «Терека» (3:0).

«Такой матч. Мы столько готовились к открытию стадиона. Некоторые футболисты продолжали играть только ради того, чтобы выйти на наш стадион. Сегодня произошло что-то очень грандиозное, это не просто очередной тур чемпионата. Мы ни в коем случае не должны были ударить в грязь лицом в плане результата и качества игры.

Дополнительная накачка перед матчем? Наоборот, мне пришлось успокаивать игроков, потому что болельщики гнали футболистов вперед, эмоции били через край. Болельщики всегда были нашим 12-м и 13-м игроком. Но сегодня мы получили плюс пять к количеству игроков, вышедших на поле. Мы ждем наших болельщиков на матчах и мечтаем видеть полные трибуны. Для нас важен каждый болельщик.

Что касается Траоре, то он справился со своей задачей, забив голы. Ему есть куда прибавлять и в чем добавлять, в том числе в общекомандных действиях. Думаю, он будет выглядеть еще лучше, ярче и качественнее», – сказал Слуцкий.