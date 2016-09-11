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  • Слуцкий: «Получили плюс пять к количеству игроков, вышедших на поле»

Слуцкий: «Получили плюс пять к количеству игроков, вышедших на поле»

11 сентября 2016, 01:00
8

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от игры на новом стадионе после матча шестого тура РФПЛ против «Терека» (3:0).

«Такой матч. Мы столько готовились к открытию стадиона. Некоторые футболисты продолжали играть только ради того, чтобы выйти на наш стадион. Сегодня произошло что-то очень грандиозное, это не просто очередной тур чемпионата. Мы ни в коем случае не должны были ударить в грязь лицом в плане результата и качества игры.

Дополнительная накачка перед матчем? Наоборот, мне пришлось успокаивать игроков, потому что болельщики гнали футболистов вперед, эмоции били через край. Болельщики всегда были нашим 12-м и 13-м игроком. Но сегодня мы получили плюс пять к количеству игроков, вышедших на поле. Мы ждем наших болельщиков на матчах и мечтаем видеть полные трибуны. Для нас важен каждый болельщик.

Что касается Траоре, то он справился со своей задачей, забив голы. Ему есть куда прибавлять и в чем добавлять, в том числе в общекомандных действиях. Думаю, он будет выглядеть еще лучше, ярче и качественнее», – сказал Слуцкий.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ахмат Слуцкий Леонид
Комментарии (8)
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007abdul007
1473545067
фаны ЦСКА лучшие в мире
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ЖОРРО
1473545668
Поздравляю!
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mgordeev
1473554425
Ну все правильно говорит. Болельщики - 12 игрок. А еще у ЦСКА есть 3 судьи и КДК.
Ответить
simoron81
1473560184
да уж
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_Kesh_Suntar_
1473572823
Да да Гинер купил все! Судью Терек! Когда нет денег епти!
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a-rakhmatov
1473578363
Терек в игре был никакой....коням просто повезло.
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