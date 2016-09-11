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  • Гинер: «Слуцкий назвал страну нефутбольной, но он больше по тренерству, а не по бизнесу»

Гинер: «Слуцкий назвал страну нефутбольной, но он больше по тренерству, а не по бизнесу»

11 сентября 2016, 00:17
9

Президент ЦСКАЕвгений Гинер оценил игру армейцев в матче шестого тура РФПЛ против «Терека». Эта игра была первой официальной встречей на новом стадионе клуба.

«Ремонт нельзя закончить, а можно только прекратить – это так. Стадион очень уютный и домашний, но первые матчи будут волнительными. Всегда есть что-то, что нужно доделать. Пока тестируем. Сегодня провели небольшое открытие, которое должно было порадовать болельщиков. Доведем стадион до хорошего состояния, чтобы все работало как часы. Вот тогда буду спокоен.

Ребята, которые не имели стадиона и скитались, вышли на свое поле, рыли землю и кусали мяч, чтобы победить. Я благодарен «Лужникам», «Химкам» и другим стадионам, где мы играли.

Я верующий человек и в приметы не верю, но думаю, что ребята хотели бы, чтобы стадион был счастливым. А для этого нужно было побеждать.

Премиальные за победу на новом стадионе? У нас их нет, только бонусная система за чемпионство и второе место. Что касается гола Траоре, у нас очень хорошо работает селекция, я ей доволен. Если бы не был – фамилии были бы другие», – сказал Гинер.

Также он прокомментировал слова Леонида Слуцкого о том, что Россия – нефутбольная страна.

«Слуцкий назвал страну не футбольной, но он больше по тренерству, а не по бизнесу. Мы продадим не 15 тысяч абонементов, а больше. Пока еще не налажена интернет-система, с этим и связан уровень продаж. Ездить за тридевять земель современному обществу не хочется. У нас очень футбольная страна, этот вид спорта в России очень любят. Леонид Викторович просто пошутил».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ахмат Слуцкий Леонид Гинер Евгений
Комментарии (9)
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cska-62
1473542857
Очень хороший газон. Главное - его сохранить! Всё остальное тоже важно, но ГАЗОН - ГЛАВНОЕ!!!
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Zeff
1473550887
Опять игры покупают. Двоечники от футбола.
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kykyi
1473564524
То есть, играем хреново, но бабло рубим нешуточное.
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bolela_16
1473567681
Новый стадион - это хорошо
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Krics
1473569380
Принимаю ставки ТМ15 ТБ15 коэф: 1 9,99
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