Слуцкий: «Ощущение, что сегодня сделали что-то важное, что сезон закончился»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился впечатлениями после победы в матче шестого тура РФПЛ против «Терека» (3:0). Этой игрой армейцы открывали свой новый стадион.

– Сегодня переполняли эмоции. У всех ощущение, что сегодня сделали что-то важное, что сезон закончился. Хотим сказать огромное спасибо за дом, за поддержку, за рекламу в СМИ. Надеемся, что такой уровень заполняемости у нас будет как можно дольше.

– Как Траоре пообещал отметить первые голы?

–Траоре пока еще должен нам. Мы ждали, что он раньше начнет забивать. Мы надеемся, что он и дальше продолжит радовать нас. А отмечать пока нечего.

– Вы вышли на матч в цивильной одежде, а не в спортивном костюме. Это надолго?

– Сегодня заставили меня это сделать. Надеюсь, что дальше продолжу комбинировать.

– Появилось что-то, что будете делать на фарт на новом стадионе?

– Пока еще старые традиции. Если они работали, то зачем от них отказываться? Все только зарождается. Аксессуарами новый дом придется еще обставлять, – передает слова Слуцкого корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.