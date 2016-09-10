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  • Слуцкий: «Ощущение, что сегодня сделали что-то важное, что сезон закончился»

Слуцкий: «Ощущение, что сегодня сделали что-то важное, что сезон закончился»

10 сентября 2016, 23:15
16

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился впечатлениями после победы в матче шестого тура РФПЛ против «Терека» (3:0). Этой игрой армейцы открывали свой новый стадион.

– Сегодня переполняли эмоции. У всех ощущение, что сегодня сделали что-то важное, что сезон закончился. Хотим сказать огромное спасибо за дом, за поддержку, за рекламу в СМИ. Надеемся, что такой уровень заполняемости у нас будет как можно дольше.

– Как Траоре пообещал отметить первые голы?

–Траоре пока еще должен нам. Мы ждали, что он раньше начнет забивать. Мы надеемся, что он и дальше продолжит радовать нас. А отмечать пока нечего.

– Вы вышли на матч в цивильной одежде, а не в спортивном костюме. Это надолго?

– Сегодня заставили меня это сделать. Надеюсь, что дальше продолжу комбинировать.

– Появилось что-то, что будете делать на фарт на новом стадионе?

– Пока еще старые традиции. Если они работали, то зачем от них отказываться? Все только зарождается. Аксессуарами новый дом придется еще обставлять, – передает слова Слуцкого корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ахмат Слуцкий Леонид
Комментарии (16)
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cska-62
1473538949
Праздник с открытием стадиона ЦСКА удался на славу! Убедительная победа хозяев над грозненским «Тереком» со счётом 3:0. В первом тайме играа была равная, но две изобретательные атаки, организованные Дзагоевым, Фернандесом и Головиным, привели к дублю Траоре. Нужно отметить, что в завершении атак Траоре сыграл отменно, оба раза грамотно открылся, но его никто из грозненцев почему-то вообще не держал …(?). Ему даже отрываться было не от кого… (!) Что же касается игры Траоре без этих двух эпизодов, то она, мягко говоря, не удалась. Зацепиться за мяч у него никак не получалось, выигрывать верховые мячи и скидывать мяч партнёрам тоже. Во втором тайме после удаления у «Терека» Семёнова игра, по сути, была сделана. У ЦСКА к тому же разыгрался Ерёменко, сделавший шикарный голевой пас после перехвата мяча на вышедшего на замену Траоре Страндбергу… Дзагоев, Фернандес и Головин не снижали активности в атаке. О присутствии же на поле Ионова все вспомнили только тогда, когда на 68 минуте его заменил Тошич (!!!). К обороне и опорникам ЦСКА претензий нет. Ну а Акинфеев традиционно спас ворота в единственном эпизоде, когда грозненцы реально могли сократить разрыв в счёте. Резюме: в играх Лиги Чемпионов Страндберг, пожалуй, может быть в атаке куда полезнее Траоре, хотя по молодости лет и страдает жадностью. Он активнее борется за мяч и двигается, отрываясь от защитников, и, конечно, он более скоростной футболист, чем Траоре. Что в Лиге Чемпионов будет делать на поле Ионов, просто не имею представления… (?!). Ну если только на скамейке запасных ему откупорят бутылку его любимого напитка и пообещают, что он сможет её осушить сразу после финального свистка, если хоть что-то продемонстрирует на поле?! Кефир это будет, или что-то покрепче, не знаю… Но иного пути его хоть как-то реанимировать – не вижу! Все остальные игроки в форме, но в Лиге Чемпионов будут соперники куда серьёзнее команд РФПЛ. Что получится – увидим. Если откровенно, то третье место в группе и выход в Лигу Европы провалом считать не следует. Именно так ЦСКА начинал свой путь в 2005 году к Кубку УЕФА! Ну а рассчитывать на победу или хотя бы на игру в финале Лиги Чемпионов сегодня просто глупо. Для этого требуется идеально и стабильно поставленная командная игра настоящим тренером. С этим ли составом, или с другим, но с настоящим тренером!
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Taps
1473539099
Договорняк с Тереком, однако. Бездарные негры в футбол играть не умеют, особенно дылда.
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qweewqqweewq
1473541292
не наливайте ему больше
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Zeff
1473549807
Он теперь старшим дворником при стадионе будет. Заслужил.
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fantom23
1473551562
Ну молодцы,порадовали!
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prtcs
1473554676
Мужики выпили и спать.
Ответить
serppion
1473558138
Сезон закончился... Похоже, перед интервью Леонид успел обмыть стадиончик.
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каа
1473568167
Эх Леня...для тебя сезон еще летом закончился .(((
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NEMETSRUS
1473569458
не раслоблятся
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Garrincha58
1473574057
жаль что открытие стадиона пришлось на разобранный и не мотивированный Терек не ужели нельзя было подгадать на какое нибудь дерби
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