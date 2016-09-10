Бубнов: «Новый стадион за ЦСКА голов забивать не будет»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 6-го тура РФПЛ, в котором ЦСКА на своем поле примет «Терек». Отметим, что данная встреча станет для московского клуба первой на новой домашней арене.

«Первый матч на новом стадионе – это всегда определенные эмоции. Конечно, ЦСКА будет очень стараться победить «Терек», хотя и гости будут тоже мотивированы игрой при полных трибунах – команду Рашида Рахимова этим не напугаешь. Я прекрасно помню, как перед вводом «Открытие Арены» «Спартаку» приплюсовывали в копилку лишних пять-шесть очков лишь за счет нового крутого стадиона. Но особо это им не помогло – в первом сезоне даже в еврокубки не попали, а в дерби так вообще 0:4 ЦСКА проиграли. Стадион забивать голы не будет, каким бы красивым и переполненным он не был», – сказал Бубнов.