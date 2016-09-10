Руни толкнул Гвардиолу во время игры «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити»

В матче четвертого тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» (1:2, перерыв) произошел инцидент между нападающим «красных дьяволов» Уэйном Руни и главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой.

На 23-й минуте игрок «МЮ» хотел побыстрее вбросить мяч, ушедший за боковую линию, однако испанский наставник забрал его в руки и не отдавал. Руни начал толкать наставника в попытках отнять «пятнистого». Через несколько секунд Гвардиола выронил мяч, а спустя некоторое время протянул руку футболисту для рукопожатия.