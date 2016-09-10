Раньери: «Место в стартовом составе не гарантировано никому»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери заявил, что в его команде нет футболистов, которым гарантировано место в стартовом составе. Специалист отметил, что в клубе существует здоровая конкуренция.

«Конечно, в нашей команде нет устоявшейся иерархии. Здесь такого не будет, когда кто-то, кто играл в прошлом сезоне, может быть уверен, чтобы его место незыблемо. Если если увижу, что кто-то действует лучше конкурента, играть будет он. Место в стартовом составе не гарантировано никому. В прошлом сезоне чемпионат выиграли не 11 человек, все игроки выиграли титул», – сказал итальянец.