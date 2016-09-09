Коноплянка и Санчес дебютируют за свои команды в матче «Шальке» и «Баварии»

Стали известны составы «Шальке» и «Баварии» на матч второго тура Бундеслиги.

Отметим, что за гельзенкирхенцев с первых минут сыграет арендованный у «Севильи» Евгений Коноплянка, а в составе мюнхенцев выйдет на поле Ренату Санчес. Оба игрока проведут свои первые матчи за клубы.

Полностью составы команд на игру выглядят следующим образом:

Шальке: Ферманн, Хеведес, Баба, Налдо, Настасич, Горецка, Бенталеб, Стамбули, Чупо-Мотинг, Коноплянка, Хунтелаар.

Бавария: Нойер, Лам, Хуммельс, Алаба, Мартинес, Алонсо, Санчес, Алькантара, Рибери, Мюллер, Левандовски.

Матч начнется в 21:30 по московскому времени.