Источник: Промес выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч с «Локомотивом»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес сможет принять участие в поединке 6-го тура чемпионата России с «Локомотивом». Напомним, встреча состоится 11 сентября и начнется в 16:30 по московскому времени.

«Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера определился со стартовым составом на воскресное дерби с «Локомотивом». Квинси Промес, который рисковал пропустить игру из-за повреждения, все-таки примет участие в матче», – сообщает источник, близкий к ситуации.

Отмечается. что тренерский штаб планирует появление голландца на поле с первых минут. Проведет ли он матч целиком, пока остается под вопросом. Все будет зависеть от состояния игрока.