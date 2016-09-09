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Источник: Промес выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч с «Локомотивом»

9 сентября 2016, 17:40
38

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес сможет принять участие в поединке 6-го тура чемпионата России с «Локомотивом». Напомним, встреча состоится 11 сентября и начнется в 16:30 по московскому времени.

«Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера определился со стартовым составом на воскресное дерби с «Локомотивом». Квинси Промес, который рисковал пропустить игру из-за повреждения, все-таки примет участие в матче», – сообщает источник, близкий к ситуации.

Отмечается. что тренерский штаб планирует появление голландца на поле с первых минут. Проведет ли он матч целиком, пока остается под вопросом. Все будет зависеть от состояния игрока.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Промес Квинси
Комментарии (38)
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Тraumtanzеr
1473432616
Зря, очень зря.Проводницы не тот соперник, чтобы жертвовать Промесом, а если рецидив?
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VVM1964
1473432621
ОЧЕНЬ ПОЗИТИВНАЯ ИНФОРМАЦИИ , ЗНАЧИТ НИЧЕГО СЕРЬЕЗНОГО , НО МОЖЕТ ЛУЧШЕ БЫЛО ПОБЕРЕЧЬ ЕГО ( НЕ ВЗИРАЯ НА ВАЖНОСТЬ МАТЧА ) . ЗДОРОВЬЯ ПРОМЕСУ , СПАРТАКУ - ПОБЕДЫ . ВПЕРЕД СПАРТАК !!!
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тётя ASYA
1473433333
вперед Антоха! здоровья тебе
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zra78
1473433604
Да обсолютно похюуй нам клоуны не страшны, что с ним вонючая порось что без него всё равно это не команда
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Lamantyn
1473433766
Отличная новость, надеюсь что со здоровьем у Квинси будет всё хорошо!!!!
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mahan
1473434834
Удачи Промесу в матче, главное чтобы не травмировали.
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subbotaspartak
1473435976
Среди заинтересованных лиц Не было проводниц. А кто ниже от злости пузыри пускает Сам про себя всё знает. Всё складывается на нашей карте, Прокатим ж-д на плацкарте
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oyabun
1473440479
Ох, зря недолеченного полностью парня ставят на игру. Лучше бы поберегли Пусть и не такого уровня, но есть кем заменить на одну то встречу. Ну не может один игрок из матча в матч неизменно тащить всю команду. А Промес тащит. Дали бы человеку до конца свои болячки залечить, он бы потом старицей отплатил бы. Как бы не вышло как в истории с Мовсесяном, который один сезон был незаменимым, травмировался казалось бы терпимо, крайнюю важную игру играл уже на уколах, а потом уже так сломался, что так и не восстановился до конца и теперь занимается не футболом, а соккером. Все понимают, о чем я.
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vladimir-7
1473440852
А Я писал, что Промес выйдет против Локомотива. Свинячащие уловки
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Добрый Бобер
1473443655
Потерю очков с "Локомотивом" болельщики простят. Потерю Промеса - ни за что.
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