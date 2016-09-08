Раньери: «Наш лидер – командный дух»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери подвел итоги трансферной кампании и прокомментировал продление контрактов с Марком Олбрайтоном, Дэнни Симпсоном, Риядом Марезом и Джейми Варди.

«Наша работа состояла в том, чтобы сохранить команду, и мы это сделали. Наш успех в прошлом сезоне – это заслуга не отдельных игроков, а всей команды, игравшей друг за друга. Наш лидер, наше основное качество – это команда, командный дух.

Возможно, в будущем кто-то и уйдет, но я не менеджер, я просто тренер», – сказал Раньери.

Напомним, летом состав «Лестера» покинул Н’Голо Канте, перешедший в «Челси».