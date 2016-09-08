Каррера: «У «Локомотива» воинственный дух»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура чемпионата России с «Локомотивом». Напомним, встреча состоится 11 сентября и начнется в 16:30 по московскому времени.

– Что с Промесом, стоит ли его ждать в матче с «Локомотивом»?

– У него повреждение, но я рад, что все остальные вернулись из сборных здоровыми. Никаких проблем. Все футболисты в моем распоряжении.

– Тренер «Локомотива» Юрий Семин только что сказал, что «Спартак» играет с душой. Как играет «Локо», на ваш взгляд?

– Думаю, «Локо» будет играть точно так же. Следил за их матчами, у них тоже воинственный дух. Плюс это дерби, особый матч. У кого больше мотивации – тот и побеждает.