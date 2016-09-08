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  • Гилерме: «Не расстроился, что меня не вызвали в сборную России»

Гилерме: «Не расстроился, что меня не вызвали в сборную России»

8 сентября 2016, 17:51
4

Голкипер «Локомотива» Гилерме рассказал о подготовке команды к предстоящему матчу со «Спартаком», а также признался, что не был расстроен тем, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов не вызвал его в национальную команду на товарищеские матчи.

«Нас ждет дерби. Будет качественная игра. Все готовятся очень серьезно. Жаль, что получил травму Дима Тарасов – я знаю, как это тяжело.

Сборная России? Я не расстроился, что меня не вызвали в сборную, это нормально. В России большая конкуренция среди вратарей, много сильных ребят. Все окей», – заявил Гилерме.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Гилерме
Комментарии (4)
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Snek
1473346864
Ему только паспорт был нужен, хватит уже комедию ломать.
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subbotaspartak
1473348563
Так, между нами, Не сравняться тебе с нашими пацанами
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84aivengo
1473349380
на что он надеялся? у нас без него есть кому в воротах стоять
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Фан666
1473361427
Да в принципе никто не расстроился.
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