Гилерме: «Не расстроился, что меня не вызвали в сборную России»

Голкипер «Локомотива» Гилерме рассказал о подготовке команды к предстоящему матчу со «Спартаком», а также признался, что не был расстроен тем, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов не вызвал его в национальную команду на товарищеские матчи.

«Нас ждет дерби. Будет качественная игра. Все готовятся очень серьезно. Жаль, что получил травму Дима Тарасов – я знаю, как это тяжело.

Сборная России? Я не расстроился, что меня не вызвали в сборную, это нормально. В России большая конкуренция среди вратарей, много сильных ребят. Все окей», – заявил Гилерме.