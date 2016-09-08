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  • «Спартак» подтвердил, что Промес может пропустить матч с «Локомотивом»

«Спартак» подтвердил, что Промес может пропустить матч с «Локомотивом»

8 сентября 2016, 13:43
11

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рискует не сыграть в матче 6-го тура чемпионата России с «Локомотивом» из-за травмы, которую он получил в матче за сборную Голландии. Об этом сообщил глава медицинского департамента красно-белых Михаил Вартапетов.

«В результате обследования у Промеса выявлен мышечный спазм правого бедра. В связи с этим в ближайшие дни он будет тренироваться по индивидуальной программе. Решение об участии голландского хавбека в воскресной игре с «Локомотивом» будет приниматься медицинским штабом совместно с тренерским с учетом оценки риска возможного рецидива», – заявил Вартапетов.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Промес Квинси
Комментарии (11)
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marslond
1473331570
Огромная потеря для "Спартака".
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momwig_
1473334146
После звона о надрыве и возможном рецидиве спазм - это уже неплохая новость. И если будет необходимо, пусть лучше пропустит. Лучше потерять очки с девочками, чем, не дай Бог, потерять Промеса надолго.
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vladimir-7
1473335096
Спартак умышленно 3,14здит о том, что Промес играть против Локомотива не будет, чтобы Локо расслабилось, а на самом деле Промес в любом случае выйдет на поле в воскресенье. Он здоров.
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4agaaa
1473335779
Квинси здоровья!!! Скорейшего выздоровления, ждём в строю!!!
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Russo_
1473335782
!!!
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REDWHITE_
1473336218
Прорвемся
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Тraumtanzеr
1473336707
И без него вынесем
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Pilottt
1473337005
хреново
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Kuhonnik
1473339616
Поп хоть сыграет, а то закис совсем
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