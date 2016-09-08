«Спартак» подтвердил, что Промес может пропустить матч с «Локомотивом»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рискует не сыграть в матче 6-го тура чемпионата России с «Локомотивом» из-за травмы, которую он получил в матче за сборную Голландии. Об этом сообщил глава медицинского департамента красно-белых Михаил Вартапетов.

«В результате обследования у Промеса выявлен мышечный спазм правого бедра. В связи с этим в ближайшие дни он будет тренироваться по индивидуальной программе. Решение об участии голландского хавбека в воскресной игре с «Локомотивом» будет приниматься медицинским штабом совместно с тренерским с учетом оценки риска возможного рецидива», – заявил Вартапетов.