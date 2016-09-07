Браво рискует не сыграть против «Манчестер Юнайтед»

Голкипер «Манчестер Сити» Клаудио Браво может не сыграть против «Манчестер Юнайтед» в манкунианском дерби в рамках четвертого тура АПЛ, которое состоится в субботу, 10 сентября. Завтра чилиец проведет всего лишь первую тренировку со своими новыми партнерами по команде.

Таким образом, у 33-летнего стража ворот будет лишь двое суток, чтобы набрать кондиции к предстоящей игре. Предполагается, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола может и не рискнуть поставить его на столь ответственный матч.

Напомним, Браво перешел в «Манчестер Сити» из «Барселоны» в конце минувшего августа.