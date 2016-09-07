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Участие Промеса в матче с «Локомотивом» исключено

7 сентября 2016, 15:54
38

Генеральный директор клиники «Основа» Александр Соловьев прокомментировал повреждение хавбека «Спартака» и сборной Голландии Квинси Промеса, полученное в игре отборочного цикла ЧМ-2018 со Швецией (1:1). По словам врача, 24-летний игрок, испытывающий проблемы с мышцами задней поверхности бедра, никоим образом не сумеет восстановиться к воскресному матчу шестого тура РФПЛ против «Локомотива», так как лечение подобной травмы требует порядка трех недель.

«К матчу с «Локомотивом» Промес точно не успеет восстановиться. Повреждения мышц как правило заживают 21 день. Учитывая, что с Квинси персонально будут работать реабилитологи, думаю, он восстановится не раньше, чем через две недели. За меньшее время мышца просто не успеет зажить. Главное, чтобы это была не повторная травма на этом месте.

Как говорится, рвется там, где тонко. Когда происходят микронадрывы, образуется рубец. Чем больше рубец, тем больше вероятность, что он вновь может надорваться. Но футболисты сами по себе люди эластичные, потому не думаю, что Промес выбыл очень надолго», – сказал Соловьев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Промес Квинси
Комментарии (38)
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СЛАВА 81
1473253051
Обидно, команда стала слабее. Но ничего, играть можно и без Квинси, другие игроки на тренировках не шоколад едят.
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nik55
1473254153
жаль но ничего- должны побеждать
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4agaaa
1473254279
Фернандо,Ещенко,а теперь ещё и Квинси, надеюсь Каррера вновь проведёт матч на высоте и без них! Вперёд Спартак!
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Каратель помойников
1473255303
скорейшего выздоровления,Квинси!главное чтобы рецедива не было,сейчас и Зе Луишь разыгрался.Каррера что нибудь придумает
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dimid
1473257146
Вперёд, спартак!!!
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Тraumtanzеr
1473257343
А у девчонок Бузов сломан.У нас скамеечка хорошая, сыграют Зуев или Мельгарехо. Картины точно не испортят.
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МЯСО87
1473258452
Минус три лидера, хренова... но думаю Массимо придумает как обратить это в плюс. Удачи Спартак!
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TimoxaParovoz
1473258918
Ахахах !! Пора осадить спердак
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ваавва
1473261021
Мельгарехо пришло твое время!Надеемся не подведешь.
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per4ik_aye
1473261421
Мне нравятся оптимистичные болелы спартака. Но думаю, либо ничейка, либо победа локо.
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