Участие Промеса в матче с «Локомотивом» исключено

Генеральный директор клиники «Основа» Александр Соловьев прокомментировал повреждение хавбека «Спартака» и сборной Голландии Квинси Промеса, полученное в игре отборочного цикла ЧМ-2018 со Швецией (1:1). По словам врача, 24-летний игрок, испытывающий проблемы с мышцами задней поверхности бедра, никоим образом не сумеет восстановиться к воскресному матчу шестого тура РФПЛ против «Локомотива», так как лечение подобной травмы требует порядка трех недель.

«К матчу с «Локомотивом» Промес точно не успеет восстановиться. Повреждения мышц как правило заживают 21 день. Учитывая, что с Квинси персонально будут работать реабилитологи, думаю, он восстановится не раньше, чем через две недели. За меньшее время мышца просто не успеет зажить. Главное, чтобы это была не повторная травма на этом месте.

Как говорится, рвется там, где тонко. Когда происходят микронадрывы, образуется рубец. Чем больше рубец, тем больше вероятность, что он вновь может надорваться. Но футболисты сами по себе люди эластичные, потому не думаю, что Промес выбыл очень надолго», – сказал Соловьев.