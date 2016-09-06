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Мостовой: «Людям в России неинтересно смотреть футбол»

6 сентября 2016, 14:57
14

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого о том, что Россия – нефутбольная страна.

«Не согласен с тем, что Россия не является футбольной страной. Мы всегда ею были, у нас богатая футбольная история! Раньше на стадионах вообще кресел не было – одни лавки, а посещаемость все равно была на уровне. Другое дело, что жизнь стала другой и люди сейчас на всем экономят. Что им на футбол ходить? Думаю, что в этом вопросе финансовая сторона является определяющей, а неразрывно с ней идет и то, что у нас нет хорошего футбола. Мы варимся в РФПЛ, говорят, что чемпионат растет, а что-то пока незаметно. Его попросту неинтересно смотреть, за исключением матчей с командами по типу ЦСКА, «Спартака» и «Зенита». Хорошо, что сейчас хоть стадионы есть, потому что картинка играет огромную роль», – сказал Мостовой.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Слуцкий Леонид Мостовой Александр
Комментарии (14)
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Alek7183
1473166518
Да уж экономить приходится, да и помимо футбола расходы есть.
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ds325dgg
1473167353
Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://u.to/08MyDw
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Protosser
1473169009
Неправда - очень интересно смотреть ФУТБОЛ. А то, что существует в России под этим названием - какая клоунада.
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chegaev88
1473173771
На хоккей ведь люди в стране ходят. Там миллионеры пытаются играть, биться для болельщиков. Футболисты же ходят какашки пинают, деньги и так получат
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Фан666
1473174409
да кому нужно это топтание в центре поля, да ещё "странные" матчи регулярно проскальзывают.
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APchelov
1473176234
Разленился народ в комфорте. Ходить мёзнуть и мокнуть под дождём, да ещё за деньги, на примитивный футбол не охота. К тому же по телеку даже убогая игра смотрится достойнее. Проверено ))) То ли дело хоккей! Праздник!!!
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никита голоян
1473176951
хотелось бы ,чтобы хозяева команд типа РЖД, Газпрома, и других бюджетных команд объяснили народу почему за такое качество игры игроки получают миллионы евро из кармана налогоплательщика???? 16 команд Премьер лига ,20 команд ФНЛ, и 8 зон вторая лига по 20 команд.........,200 футбольных команд. Нам такой футбол не нужен...(Н.Озеров))))
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qweewqqweewq
1473177326
Людям в России неинтересно слушать Мостового
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Garrincha58
1473241201
Сколько людей столько мнений,вот вчера на матче сборной и то мало людей, а вы хотите чтобы на Анжи или Амкар по 20-30 тыс ходило. Помните как на Анжи ходило при Это*О, а сейчас больно смотреть на Боли и нет сил смотреть на Эбессило.А что каксаемо страны футбольной или нет то раньше господа была другая страна СССР и матчи Спартак ДинамоК или Динамо ТБ-Динамо М или матчи с Араратом на Раздане постоянно собирали по 50 тыс зрителей а сейчас нет той страны и не надо говорить Симоняну или Мостовому то что было когда то и уже никогда не будет и все успехи нашего футбола относятся к тому времени а сейчас был всплеск в 2008г и все
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