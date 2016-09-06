Мостовой: «Людям в России неинтересно смотреть футбол»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого о том, что Россия – нефутбольная страна.

«Не согласен с тем, что Россия не является футбольной страной. Мы всегда ею были, у нас богатая футбольная история! Раньше на стадионах вообще кресел не было – одни лавки, а посещаемость все равно была на уровне. Другое дело, что жизнь стала другой и люди сейчас на всем экономят. Что им на футбол ходить? Думаю, что в этом вопросе финансовая сторона является определяющей, а неразрывно с ней идет и то, что у нас нет хорошего футбола. Мы варимся в РФПЛ, говорят, что чемпионат растет, а что-то пока незаметно. Его попросту неинтересно смотреть, за исключением матчей с командами по типу ЦСКА, «Спартака» и «Зенита». Хорошо, что сейчас хоть стадионы есть, потому что картинка играет огромную роль», – сказал Мостовой.