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  • Колосков: «Россия – нефутбольная страна. Нужно это принять как объективность»

Колосков: «Россия – нефутбольная страна. Нужно это принять как объективность»

6 сентября 2016, 12:25
34

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков согласился с главным тренером ЦСКА Леонидом Слуцким в том, что Россия – нефутбольная страна.

«Абсолютно согласен с Леонидом Викторовичем. О том, что мы нефутбольная страна, я говорил еще в 90-х годах. Что такое футбольная страна? Это результат на всех уровнях этого вида спорта – национальной сборной, молодежной, юношеских. Удачное выступление команд в еврокубках, высокая посещаемость на матчах чемпионата страны, финансовое обеспечение клубов, развитая инфраструктура и многое другое. У нас нет ни первого, ни второго, ни третьего.

К сожалению, наш уровень на сегодня – выход в финальную часть чемпионатов мира и Европы. И это нам всегда удавалось сделать, при мне за 26 лет выйти из группы не удалось дважды – на ЧМ-1998 и Eвро-2000. Был всплеск в 2008 году, когда наша сборная стала бронзовым призером, но вспомните, как мы попали на турнир.

Так что не надо обижаться на слова Слуцкого, мы не великая футбольная держава. Нужно это принять как объективность. Если взять историю советского футбола, то там все было наоборот. Сборная дважды становилась олимпийским чемпионом, выигрывала Кубок Европы, неоднократно играла в финале турнира, была в полуфинале чемпионата мира в 1966 году. И клубы завоевывали европейские кубки», – отметил Колосков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Россия Слуцкий Леонид
Комментарии (34)
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1cent
1473155101
вот суки уже за будущий провал на чм 2018 отмазываться начали
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fantom23
1473155762
Мдаааа уж....Слова дилетанта!
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Касабланка
1473156422
И это заявляет футбольный функционер, возглавлявший РФС, который должен был отвечать за развитие футбола в стране!!! Пока у нас в стране не будет профессионалов-руководителей, настоящих людей от футбола, в руководстве футбольных ассоциаций, футбола в стране не будет, в смысле больших достижений клубов и сборной.
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Ker0s
1473157772
При этом пляжники двукратные чемпионы мира. Почему? Потому что там особо лапой не залезешь.
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iuda
1473157861
Колосков хоть мельдонию со Слуцким глотните - может прорвёт вас
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acer2003
1473158624
А Колосков не футбольный функционер, надо принять
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Krasnodar 123
1473159696
Пока всякие Колосковы и Мудки будут командовать футболом все так и будет ! Хапуги !
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Тraumtanzеr
1473159855
А не пошел бы ты нахуй? Перед ветеранами не стыдно которые в 1960 победили на ЧЕ?Перед тем же Спартаком который играл в полуфинале тогдашнего ЛЧ?А динамо киев которые его выйграли?А шахтер? Или перед тем же зенитом или цска, которые взяли еврокубки, не стыдно?Все это наши команды, а вы пидоры развалили это все, ничего из этого всего не оставили.Из за вас же гандонов смотрим на кокорина с 5 миллионной зарплатой, который играет с руками в карманах...
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Добрый Бобер
1473160380
Да причём здесь "футбольная/не футбольная"? Какая страна, такой и футбол. В СССР все двигались вперёд, и страна, и футбол, а сейчас - верхушка жирует, на остальных насрать, что в стане, что в футболе.
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Zeff
1473163620
Надо полный запрет на легионеров вводить и начинать сначала. Хватит негров дешёвых собирать и перепродавать. Свои пусть играют, как могут. И натурализацию прекратить.
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