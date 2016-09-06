Колосков: «Россия – нефутбольная страна. Нужно это принять как объективность»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков согласился с главным тренером ЦСКА Леонидом Слуцким в том, что Россия – нефутбольная страна.

«Абсолютно согласен с Леонидом Викторовичем. О том, что мы нефутбольная страна, я говорил еще в 90-х годах. Что такое футбольная страна? Это результат на всех уровнях этого вида спорта – национальной сборной, молодежной, юношеских. Удачное выступление команд в еврокубках, высокая посещаемость на матчах чемпионата страны, финансовое обеспечение клубов, развитая инфраструктура и многое другое. У нас нет ни первого, ни второго, ни третьего.

К сожалению, наш уровень на сегодня – выход в финальную часть чемпионатов мира и Европы. И это нам всегда удавалось сделать, при мне за 26 лет выйти из группы не удалось дважды – на ЧМ-1998 и Eвро-2000. Был всплеск в 2008 году, когда наша сборная стала бронзовым призером, но вспомните, как мы попали на турнир.

Так что не надо обижаться на слова Слуцкого, мы не великая футбольная держава. Нужно это принять как объективность. Если взять историю советского футбола, то там все было наоборот. Сборная дважды становилась олимпийским чемпионом, выигрывала Кубок Европы, неоднократно играла в финале турнира, была в полуфинале чемпионата мира в 1966 году. И клубы завоевывали европейские кубки», – отметил Колосков.