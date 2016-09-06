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Гвардиола – самый высокооплачиваемый тренер в мире

6 сентября 2016, 10:28
11

Авторитетное британское издание The Telegraph составило список наиболее высокооплачиваемых тренеров. На первом месте в рейтинге находится наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, который зарабатывает 15,3 миллиона фунтов стерлингов. На втором месте значится Карло Анчелотти – 12,6 миллиона. Замыкает тройку главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью (12,3 миллиона).

1. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 15,3 миллиона фунтов стерлингов
2. Карло Анчелотти («Бавария») – 12,6
3. Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед») – 12,3
4. Арсен Венгер («Арсенал») – 8,9
5. Луис Энрике («Барселона») – 7,2
6. Юрген Клопп («Ливерпуль») – 7
7. Антонио Конте («Челси») – 6,6
8. Рональд Куман («Эвертон») – 6
9. Диего Симеоне («Атлетико») – 5,1
10. Зинедин Зидан («Реал») – 4,6

Источник: Telegraph.co.uk
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Бавария Моуринью Жозе Анчелотти Карло Гвардиола Хосеп
Комментарии (11)
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SandersMax
1473147653
по-сиротски))))
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cska-62
1473148509
- Роман Аркадьевич, так ты ещё и скряга?
- Нет, я не скряга, я русский, потому и руководствуюсь русскими пословицами: "Копейка рубль бережёт", "С мира по нитке - голому рубаха!", "Маленькая птичка по зёрнышку клюёт".
- Во как?! А мы то, грешные, думали... Что у тебя только "гешефт" и "хуцпа" на уме... :-))))
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Тима 88
1473148711
Это в год?
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АртурZaСМ
1473149291
С 5-го и ниже адекватные ЗП , а вот за что Венгеру платят 9 лямов вообще не понятно... Поменял бы местами Венгера и Симеоне...
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zatonn
1473150114
Слава Богу, что мы от Пепа избавились, теперь пусть МС мучается))
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dudarik
1473153467
Зидану чего то маловато платят
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Тони Монтана
1473155278
Реал замыкает 10ку. как-то не верится
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alex kidn
1473159424
Это еще наша сбродная без иностранного тренера сейчас
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Rorschach krym
1473168324
Венгер? Куман?
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