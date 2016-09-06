Гвардиола – самый высокооплачиваемый тренер в мире

Авторитетное британское издание The Telegraph составило список наиболее высокооплачиваемых тренеров. На первом месте в рейтинге находится наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, который зарабатывает 15,3 миллиона фунтов стерлингов. На втором месте значится Карло Анчелотти – 12,6 миллиона. Замыкает тройку главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью (12,3 миллиона).

1. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 15,3 миллиона фунтов стерлингов

2. Карло Анчелотти («Бавария») – 12,6

3. Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед») – 12,3

4. Арсен Венгер («Арсенал») – 8,9

5. Луис Энрике («Барселона») – 7,2

6. Юрген Клопп («Ливерпуль») – 7

7. Антонио Конте («Челси») – 6,6

8. Рональд Куман («Эвертон») – 6

9. Диего Симеоне («Атлетико») – 5,1

10. Зинедин Зидан («Реал») – 4,6