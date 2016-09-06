Гвардиола – самый высокооплачиваемый тренер в мире

Авторитетное британское издание The Telegraph составило список наиболее высокооплачиваемых тренеров. На первом месте в рейтинге находится наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, который зарабатывает 15,3 миллиона фунтов стерлингов. На втором месте значится Карло Анчелотти – 12,6 миллиона. Замыкает тройку главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью (12,3 миллиона).
1. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 15,3 миллиона фунтов стерлингов
2. Карло Анчелотти («Бавария») – 12,6
3. Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед») – 12,3
4. Арсен Венгер («Арсенал») – 8,9
5. Луис Энрике («Барселона») – 7,2
6. Юрген Клопп («Ливерпуль») – 7
7. Антонио Конте («Челси») – 6,6
8. Рональд Куман («Эвертон») – 6
9. Диего Симеоне («Атлетико») – 5,1
10. Зинедин Зидан («Реал») – 4,6
- Нет, я не скряга, я русский, потому и руководствуюсь русскими пословицами: "Копейка рубль бережёт", "С мира по нитке - голому рубаха!", "Маленькая птичка по зёрнышку клюёт".
- Во как?! А мы то, грешные, думали... Что у тебя только "гешефт" и "хуцпа" на уме... :-))))