Юношеская сборная России обыграла команду Германии

Юношеская сборная России, составленная из футболистов 1998 года рождения, провела в Потсдаме товарищеский матч со сверстниками из Германии. Матч завершился минимальной победой россиян – победный гол на свое имя записал Иван Обляков. Следует отметить, что юношеская сборная России за последние полгода обыгрывала Португалию (1:0) и Голландию (2:0).

«В матче с таким серьезным соперником, как Германия, мы провели два разных тайма. До перерыва играли с большим территориальным преимуществом, хорошо контролировали мяч, создавали голевые моменты. На 25-й минуте одна из наших атак завершилась взятием ворот. Ломовицкий сделал прострел с фланга, завязалась борьба на втором этаже, затем – отскок, и Обляков в касание отправил мяч в стеку примерно с одиннадцати метров. Вполне могли увеличить преимущество, будь поточнее при реализации голевых ситуаций. К примеру, Чалов не использовал выход один на один, а также упустил еще один момент.

Во втором тайме хозяева, поддерживаемые болельщиками, которые заполнили одну из трибун местного стадиона, взвинтили темп, перехватили инициативу, но до реальных моментов у них дело не доходило. У нас же вышедший на замену Крапухин выходил один на один с голкипером, но переиграть того не сумел. В целом тренерский штаб удовлетворен результатом, а также тем настроем, который был у футболистов. Благодарен ребятам за эту игру. Победа действительно вызывает положительные эмоции, но отмечу, что никакой эйфории у нас нет и в помине. Все самое главное у команды впереди. Уже завтра мы перелетим в Латвию, проведем восстановительное занятие. А 5 и 7 сентября в Лиепае нам предстоят две товарищеские встречи со сверстниками из Латвии. Фактически это будет последняя проверка сил перед первым отборочным раундом ЧЕ-2017 (U-21), матчи которого пройдут с 6 по 11 октября в Бельгии», – заявил старший тренер юношеской сборной России Михаил Галактионов.