Директор «Барселоны»: «Прошлым летом у нас было приоритетное право на покупку Погба»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, перешедший этим летом из «Ювентуса», в прошлом году мог оказаться в «Барселоне». Об этом рассказал один из директоров каталонского клуба Альберт Солер.

«В прошлом году мы договорились с «Юве», что если они захотят продать Погба, то приоритетное право будет за нами. Но «Ювентус» не захотел расставаться с ним, а мы не нуждались в том, чтобы настаивать и подталкивать их к трансферу.

У нас был период выборов, а это неподходящее время, чтобы совершать трансферы такого калибра», – сказал Солер.