Песьяков: «Акинфеев – лучший вратарь России»

Голкипер «Спартака» Сергей Песьяков поделился впечатлениями от просмотра товарищеского матча между сборными Турции и России, а также выразил мнение, что Игорь Акинфеев является лучшим вратарем страны.

– Как вам матч с Турцией?

– Немного скомканная игра получилась, но в целом, считаю, смотрелись хорошо, большую часть времени владели преимуществом. Минут 70 – точно. И имели больше моментов, чтобы победить. На твердую четверку дебют оценить можно точно.

– Кого вы считаете лучшим голкипером страны?

– Для меня это Игорь Акинфеев.

– Что вам можно было бы у него почерпнуть?

– Сравнивать нас сложно. У нас разный рост, вес, стили отличаются. У Игоря хорошие сочетания ног и рук. То есть он одинаково хорошо играет ими.