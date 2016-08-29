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Черчесов: «Игровая схема сборной – это вопрос вопросов»

29 августа 2016, 20:08
3

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился размышлениями о игровой схеме национальной команды.

«По какой схеме будет играть сборная России теперь – это вопрос вопросов. Роман Нойштедтер, например, играет по схеме с тремя защитниками. Придется поломать голову, поговорить с самими футболистами», – сказал Черчесов.

Напомним, ближайшими соперниками сборной России по товарищеским встречам будут команды Турции и Ганы.

Источник: Р-Спорт
Россия Россия Черчесов Станислав
Комментарии (3)
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Андрей Ермошин
1472493692
Игровая схема стоит на втором, а то и третьем месте. Главное вдолбить этим футболерам, что они играют за сборную страны, и, ОБЯЗАНЫ всеми силами отстаивать ее честь.
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cska-62
1472504729
Станислав Саламович стал ироничен... Неплохо, неплохо... Ждём продолжения!
Ну а за сборную с ним можно особо не беспокоиться... Выжмет из неё всё, что можно... До капельки... :-)))))
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yanedo
1472526631
вот вам здрасьте ну и кто тут нахваливал черчеса толку от его характера и гонора если он не знает какую тактику выбрать с игрочишками саветываться собрался у мудка спроси ещё он щас всё решает не сборная а цирк шапито
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