Черчесов: «Игровая схема сборной – это вопрос вопросов»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился размышлениями о игровой схеме национальной команды.

«По какой схеме будет играть сборная России теперь – это вопрос вопросов. Роман Нойштедтер, например, играет по схеме с тремя защитниками. Придется поломать голову, поговорить с самими футболистами», – сказал Черчесов.

Напомним, ближайшими соперниками сборной России по товарищеским встречам будут команды Турции и Ганы.