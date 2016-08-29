Симонян: «Мы согласны с переживаниями народа о сборной, мы тоже возмущались»

Вице-президент РФС Никита Симонян выразил уверенность, что под руководством главного тренера Станислава Черчесова сборная России сумеет хорошо подготовиться к ЧМ-2018.

«То, что переживает весь народ, мы с этим согласны, тоже возмущались. Но надо ли распускать всю команду? Какие претензии к Акинфееву и Березуцкому?

Пришел новый тренер, есть обновленная команда, но все те, кто хорошо проявил себя, остались. Этого достаточно, чтобы хорошо подготовиться к чемпионату мира и хорошо там выступить.

Надо реально смотреть на происходящее. Я желаю Станиславу Саламовичу и команде удачи, помимо мастерства», – приводит слова Симоняна корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.