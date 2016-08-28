Акимов: «Гаджиев перехитрил сам себя. «Амкар» провалил матч с «Зенитом»

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Акимов прокомментировал поражение «Амкара» в матче с питерцами в 5-м туре РФПЛ.

«На мой взгляд, Гаджи Гаджиев сегодня перехитрил сам себя. «Амкар» вышел играть с двумя нападающими, но эта схема себя абсолютно не оправдала. В середине поля пермяки проиграли всю борьбу, передняя линия гостей оказалась полностью отрезана от остальных. В такой ситуации можно было ждать больше индивидуальных действий, но вперед гости шли очень осторожно. Более того, подопечные Гаджиева не нанесли ни одного удара. Считаю, команда, которая после четырех туров шла на второй месте, не имеет права столь пассивно сопротивляться. «Амкар» матч провалил», – заявил Акимов.