Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Акимов: «Гаджиев перехитрил сам себя. «Амкар» провалил матч с «Зенитом»

Акимов: «Гаджиев перехитрил сам себя. «Амкар» провалил матч с «Зенитом»

28 августа 2016, 08:39
6

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Акимов прокомментировал поражение «Амкара» в матче с питерцами в 5-м туре РФПЛ.

«На мой взгляд, Гаджи Гаджиев сегодня перехитрил сам себя. «Амкар» вышел играть с двумя нападающими, но эта схема себя абсолютно не оправдала. В середине поля пермяки проиграли всю борьбу, передняя линия гостей оказалась полностью отрезана от остальных. В такой ситуации можно было ждать больше индивидуальных действий, но вперед гости шли очень осторожно. Более того, подопечные Гаджиева не нанесли ни одного удара. Считаю, команда, которая после четырех туров шла на второй месте, не имеет права столь пассивно сопротивляться. «Амкар» матч провалил», – заявил Акимов.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Зенит Гаджиев Гаджи
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
sprint5
1472366813
все встает на свои места
Ответить
legendsofsails
1472367863
не только провалил игру Амкар, но и Зенит победу активно отобрал!!!
Ответить
Сахалинец за Зенит
1472368516
Провалился Амкар. А до игры говорили чуть ли не разгомят Зенит...
Ответить
трениришко
1472371705
старый маразматик
Ответить
Garrincha58
1472372027
Амкару место во второй восьмерке, а то что они так высоко залезли после 4-х туров, так с кем они играли то? вот и весь секрет хитри не хитри сам себя не перехитришь
Ответить
Жентус
1472377679
Откуда они берутся, эти бывшие? Что за бред... Команда, которая идёт на 2 месте... Спартак, который идёт на 1 претендует на чемпионство... Ребят, всего 4 тура прошло, если ваши команды идут вверху таблицы, то это не значит что они чемпионат выиграют. Особенно, если на 2 месте идёт Амкар...
Ответить
Главные новости
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
10:28
Батраков оказывает давление на «Локомотив» ради трансфера в «Галатасарай»
10:15
2
Агент Мусаева сказал, что ему не нравится в ситуации с игроком в ЦСКА
09:36
4
Участник Лиги чемпионов подтвердил интерес к российскому хавбеку
09:25
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
09:16
1
«ПСЖ» договорился о покупке Феррана у «Барселоны»
09:00
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
08:49
Агент Солари сказал, есть ли у «Спартака» предложение от «Васко»
08:30
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
08:15
7
«Спартак» пытается купить двух игроков, свадьба Роналду, увольнение Станковича и другие новости
02:22
Все новости
Все новости
Агент Солари сказал, есть ли у «Спартака» предложение от «Васко»
08:30
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
1
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
4
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
6
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
6
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
6
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
3
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
2
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
18
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
2
Карпукас переходит в «Зенит»: подробности
Вчера, 22:44
3
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
Вчера, 22:22
6
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
Вчера, 21:21
13
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
Вчера, 20:58
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
Вчера, 20:38
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
Вчера, 19:57
18
Ташуев вынес вердикт Батракову
Вчера, 19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
Вчера, 19:35
1
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
Вчера, 19:26
2
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
Вчера, 19:14
5
ВидеоГенич прокомментировал голевую ошибку Агкацева
Вчера, 18:50
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
Вчера, 18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
Вчера, 18:33
14
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
Вчера, 18:18
2
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
Вчера, 17:48
3
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
Вчера, 17:25
18
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
Вчера, 16:59
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+