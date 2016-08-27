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  • Дзюба: «Объясню Черчесову ситуацию. Спасибо за вызов в сборную, но здоровье важнее»

Дзюба: «Объясню Черчесову ситуацию. Спасибо за вызов в сборную, но здоровье важнее»

27 августа 2016, 23:18
38

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в эфире канала «Наш футбол» рассказал, что хочет отклонить вызов в сборную России из-за проблем со здоровьем. Напомним, национальной команде предстоят товарищеские матчи против сборных Турции и Ганы.

«Ощущения от возвращения после травмы восхитительные, здорово вернуться на поле. Не представляю, как ребята пропускают помногу из-за серьезных травм, по-моему, это психологически очень тяжело.

Под конец игры уже начало побаливать, поэтому хотелось бы сейчас взять небольшую паузу, чтобы до конца все зажило и не случилось рецидива. У меня уже случался рецидив, поэтому я осторожно отношусь к этому, побаиваюсь. Думаю, будет правильно, если я позвоню Черчесову и объясню ситуацию. Или чтобы доктора ему все объяснили. Конечно, огромное спасибо за вызов в сборную, но сейчас здоровье важнее», – сказал Дзюба.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Дзюба Артем Черчесов Станислав
Комментарии (38)
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kauk
1472329439
правильно полечись ещё лет 10 а лучше брось футбол и начни играть например в пинг-понг может тут получиться
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семечкин
1472331448
МОЛОДЕЦ, АРТЁМ!!!! ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНОЕ ДЕЛО ДЛЯ СБОРНОЙ ДЕЛАЕШЬ!!!! КСТАТИ, С КОКОШЕЙ ПОГОВОРИ, МОЖЕТ И У НЕГО ЧЕГО ПОБАЛИВАЕТ?
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x-x-x-x-x
1472337471
знал бы ты Зюбиньё сколько ты радости принес этим решением!!!!
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Zenit-84
1472347695
Все верно, Артемка!
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Дон Посей
1472356008
Слонопотам правильно решил - надо отлежаться. Глядишь, напарника толкового найдут, чтобы на поле с полупёра понимал.. Да и здоровье, и семья всё же важнее. Сезон клубу грядёт сложный. Удачи !
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subbotaspartak
1472356919
Мальчик ушиб ножку, Полежит немножко, Зачем скакать бесплатно, Отдохнул и ладно. Копить ведь надо силы К чемпионату мира.
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Диктор
1472359852
Лично мое мнение -боится в очередной раз просто облажатся.Если честно не место Дзюбе в сборной,только страну позорит.
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egrrr
1472360741
Дзюба: «Объясню Черчесову ситуацию. Спасибо за вызов в сборную, но деньги важнее» Кому нужен бесплатный товарняк?))))
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SandersMax
1472367041
мне кажется Черчесов сделал жест милосердия пригласив дуб-дерево в сборную. ему там абсолютно не чего делать. как он играл на Евро, лучше вобще карьеру закончить
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Врач Зенита
1472368130
ЭТО КОГО ИЗ СЕБЯ БРЕВНО ВОЗОМНИЛО??? ХОЧУ ИГРАЮ, ХОЧУ НЕТ))))
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