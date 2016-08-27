Дзюба: «Объясню Черчесову ситуацию. Спасибо за вызов в сборную, но здоровье важнее»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в эфире канала «Наш футбол» рассказал, что хочет отклонить вызов в сборную России из-за проблем со здоровьем. Напомним, национальной команде предстоят товарищеские матчи против сборных Турции и Ганы.

«Ощущения от возвращения после травмы восхитительные, здорово вернуться на поле. Не представляю, как ребята пропускают помногу из-за серьезных травм, по-моему, это психологически очень тяжело.

Под конец игры уже начало побаливать, поэтому хотелось бы сейчас взять небольшую паузу, чтобы до конца все зажило и не случилось рецидива. У меня уже случался рецидив, поэтому я осторожно отношусь к этому, побаиваюсь. Думаю, будет правильно, если я позвоню Черчесову и объясню ситуацию. Или чтобы доктора ему все объяснили. Конечно, огромное спасибо за вызов в сборную, но сейчас здоровье важнее», – сказал Дзюба.