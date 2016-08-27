Аллегри: «В первом тайме «Лацио» не позволил нам создать ничего»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями после победы в матче второго тура Серии А против «Лацио» (0:1).

«Сегодня было нелегко. «Лацио» был очень хорошо организован и в первом тайме ничего не позволил нам создать. Например, Асамоа допустил шесть ошибок, хотя это не его личная вина, а вина всей команды.

Во втором тайме мы были хороши, хотя еще есть куда расти, ведь сейчас только вторая неделя сезона. При этом мы выглядим немного лучше, чем в этот же период в прошлом году», – сказал Аллегри.