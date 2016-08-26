Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семин: «Уровень ответственности на посту главного тренера «Локомотива» очень высокий»

Семин: «Уровень ответственности на посту главного тренера «Локомотива» очень высокий»

26 августа 2016, 17:35
2

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин, назначенный сегодня на данную должность, отметил высокий уровень ответственности, который ожидает его на посту наставника железнодорожников. Также 69-летний специалист подтвердил, что все члены нынешнего тренерского штаба во главе с Олегом Пашининым останутся в команде.

«Сейчас я испытываю радость, в то же время волнение. Но это уже самые положительные эмоции – футбольные. Меня представили команде, сотрудникам, хотя со многими мы хорошо знакомы, вместе работали.

Уровень ответственности очень высокий. Нужно заново доказывать, что ты можешь принести пользу клубу. Предстоит создать команду, которая будет побеждать и нравиться болельщикам. Мне очень хочется, чтобы на наших матчах болельщиков было значительно больше, чтобы заполнялся весь стадион. Но многое зависит от нас и нашей работы. Я к этой работе готов. Она мне интересна и приносит удовлетворение.

Уже через день игра с «Краснодаром». Хочется, чтобы болельщики поддержали нас и там. Все ребята, я говорю о тренерском штабе, останутся в команде, будут моими помощниками. Олег Пашинин, к сожалению, заболел, но вскоре он присоединится к команде и станет первым помощником главного тренера. Будем работать все вместе – вот такой у меня девиз на всех. Только так мы сможем побеждать», – сказал Семин.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
castromen
1472223934
Спартак многие годы веселил наш народ. На его место пришли сразу двое,досточтимые Рубинушка и Паровозик. Умеем же веселиться,когда захотим.
Ответить
pktsoev
1472234860
Палыч! От всей души поздравляю!
Ответить
Главные новости
Участник Лиги чемпионов подтвердил интерес к российскому хавбеку
09:25
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
09:16
1
«ПСЖ» договорился о покупке Феррана у «Барселоны»
09:00
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
08:49
Агент Солари сказал, есть ли у «Спартака» предложение от «Васко»
08:30
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
08:15
5
«Спартак» пытается купить двух игроков, свадьба Роналду, увольнение Станковича и другие новости
02:22
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
1
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
01:30
1
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
6
Все новости
Все новости
Агент Мусаева сказал, что ему не нравится в ситуации с игроком в ЦСКА
09:36
2
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
1
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
3
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
6
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
6
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
6
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
3
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
2
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
14
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
2
Карпукас переходит в «Зенит»: подробности
Вчера, 22:44
3
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
Вчера, 22:22
5
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
Вчера, 21:21
12
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
Вчера, 20:58
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
Вчера, 20:38
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
Вчера, 19:57
18
Ташуев вынес вердикт Батракову
Вчера, 19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
Вчера, 19:35
1
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
Вчера, 19:26
2
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
Вчера, 19:14
5
ВидеоГенич прокомментировал голевую ошибку Агкацева
Вчера, 18:50
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
Вчера, 18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
Вчера, 18:33
14
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
Вчера, 18:18
2
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
Вчера, 17:48
3
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
Вчера, 17:25
18
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
Вчера, 16:59
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+