Семин: «Уровень ответственности на посту главного тренера «Локомотива» очень высокий»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин, назначенный сегодня на данную должность, отметил высокий уровень ответственности, который ожидает его на посту наставника железнодорожников. Также 69-летний специалист подтвердил, что все члены нынешнего тренерского штаба во главе с Олегом Пашининым останутся в команде.

«Сейчас я испытываю радость, в то же время волнение. Но это уже самые положительные эмоции – футбольные. Меня представили команде, сотрудникам, хотя со многими мы хорошо знакомы, вместе работали.

Уровень ответственности очень высокий. Нужно заново доказывать, что ты можешь принести пользу клубу. Предстоит создать команду, которая будет побеждать и нравиться болельщикам. Мне очень хочется, чтобы на наших матчах болельщиков было значительно больше, чтобы заполнялся весь стадион. Но многое зависит от нас и нашей работы. Я к этой работе готов. Она мне интересна и приносит удовлетворение.

Уже через день игра с «Краснодаром». Хочется, чтобы болельщики поддержали нас и там. Все ребята, я говорю о тренерском штабе, останутся в команде, будут моими помощниками. Олег Пашинин, к сожалению, заболел, но вскоре он присоединится к команде и станет первым помощником главного тренера. Будем работать все вместе – вот такой у меня девиз на всех. Только так мы сможем побеждать», – сказал Семин.