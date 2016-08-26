Раньери: «Лестер» – аутсайдер Лиги чемпионов»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери оценил перспективы клуба в групповой стадии Лиги чемпионов.

«Хотелось бы всем напомнить, что наша команда является аутсайдером. «Лестеру» придется приложить все силы, чтобы хоть чего-то добиться в Лиге чемпионов. Участие в еврокубках – это что-то удивительное, ведь раньше матчи такого уровня мы видели только по телевизору, а сейчас станем полноправными участниками ЛЧ. Очень хороший подарок – путешествия по Европе», отметил специалист.

Напомним, что по итогам жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов «Лестер» попал в квартет G, где вместе с ним оказались «Порту», «Брюгге» и «Копенгаген».