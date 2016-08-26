Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Раньери: «Лестер» – аутсайдер Лиги чемпионов»

26 августа 2016, 11:33
12

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери оценил перспективы клуба в групповой стадии Лиги чемпионов.

«Хотелось бы всем напомнить, что наша команда является аутсайдером. «Лестеру» придется приложить все силы, чтобы хоть чего-то добиться в Лиге чемпионов. Участие в еврокубках – это что-то удивительное, ведь раньше матчи такого уровня мы видели только по телевизору, а сейчас станем полноправными участниками ЛЧ. Очень хороший подарок – путешествия по Европе», отметил специалист.

Напомним, что по итогам жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов «Лестер» попал в квартет G, где вместе с ним оказались «Порту», «Брюгге» и «Копенгаген».

Источник: Mirror.co.uk
Лига чемпионов Лестер Раньери Клаудио
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Pro100Kid
1472201047
Ну из такой группы в плей-офф Лестеру надо выходить, это даже,пожалуй полегче,чем удержаться в топ 4-6 в АПЛ, где конкуренция огромная.
Ответить
Бриг
1472201282
Опять прибедняется. Хитрый итальяшка, но надоедает уже.
Ответить
Саня БУБА
1472202160
...та он не хитрый!...он просто трезвомыслящий!...в своем сегодняшнем состоянии лестер ну разве что копенгаген одолеет....марез играть не хочет, муса на скамейке, варди слишком много бухал в межсезонье, а конте вообще нет....последнюю игру лестера видели?...один дринквотер бегает!
Ответить
cska-62
1472202897
Конкурентом "Лестера" в группе является только "Порту"... В борьбе за первое место. Очень удивлюсь, если в эту борьбу вмешается "Брюгге" или "Копенгаген", хотя всякое бывает. Ну а Раньери прибедняется, что стало уже традицией. Уход НГоло Канте - потеря, но и Ахмед Муса - приобретение, хотя он и игрок совершенно иного амплуа.
Ответить
Krasnodar 123
1472203055
ХИТЕР БРОДЯГА!
Ответить
loko-the_best
1472204517
Заипал прибедняться)
Ответить
bset
1472206772
То Лестер вряд ли станет чемпионом, то Лестер вряд ли повторит чемпионство, то Лестер - аутсайдер ЛЧ. Что-то он слишком скромничает.
Ответить
андрей андреев
1472206950
Хитрый старый лис
Ответить
Serjik78
1472208329
Теперь Линекер заявит что если Лестер возьмет ЛЧ, то на ТВ он будет вести передачу в женском нижнем белье. Пауза в сезон длиною... Лестер берет ЛЧ :)))
Ответить
Marvianu
1472218802
Лукавит ;)
Ответить
Главные новости
Участник Лиги чемпионов подтвердил интерес к российскому хавбеку
09:25
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
09:16
1
«ПСЖ» договорился о покупке Феррана у «Барселоны»
09:00
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
08:49
Агент Солари сказал, есть ли у «Спартака» предложение от «Васко»
08:30
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
08:15
5
«Спартак» пытается купить двух игроков, свадьба Роналду, увольнение Станковича и другие новости
02:22
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
1
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
01:30
1
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
6
Все новости
Все новости
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
08:15
5
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
00:12
10
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
Вчера, 23:23
3
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
Вчера, 17:59
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Смолов настраивал Сафонова на финал Лиги чемпионов
16 июня
1
Губерниев сделал фото с победителем ЛЧ: «Легенда и мой друг!»
13 июня
3
Ташуев определил место Сафонова среди лучших вратарей мира
9 июня
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Непомнящий объяснил, почему Хвича не выиграет «Золотой мяч» в 2026 году
7 июня
3
В Госдуме отреагировали на продление бана российских команд от УЕФА
7 июня
2
Новое решение УЕФА по российским клубам в еврокубках
6 июня
33
Фото«Зенит» пошутил про защитника «Арсенала», не забившего решающий пенальти в финале ЛЧ
6 июня
9
Дасаев отреагировал на успехи Сафонова в «ПСЖ»
6 июня
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+