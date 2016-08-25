Благодаря победе «Ростова» Россия опередила Португалию в таблице коэффициентов УЕФА

«Ростов» обыграл «Аякс» со счетом 4:1 в ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Этот результат позволил России обойти Португалию в таблице коэффициентов УЕФА и подняться на шестое место.

В нынешнем сезоне еврокубков российские клубы («Ростов», «Краснодар» и «Спартак») заработали 2,900 балла, доведя суммарный коэффициент страны за последние пять сезонов до отметки в 44,232.

Португалия имеет 43,832 балла, а располагающаяся на пятом месте Франция – 45,242.