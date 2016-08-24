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  • Лига чемпионов. «Ростов» разгромил «Аякс» и вышел в групповой этап

Лига чемпионов. «Ростов» разгромил «Аякс» и вышел в групповой этап

24 августа 2016, 23:34
110

В ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Ростов» со счетом 4:1 разгромил «Аякс». Авторами которых стали Сердар Азмун, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа и Дмитрий Полоз, а единственный мяч гостей провел с пенальти Дэви Классен.

Первая встреча команд завершилась со счетом 1:1. Таким образом, «Ростов» продолжит выступление на групповом этапе Лиги чемпионов, а «Аякс» примет участие в Лиге Европы.

Лига чемпионов. 4-й квалификационный раунд. Ответный матч

Ростов (Россия) – Аякс (Голландия) – 4:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Азмун, 34; 2:0 – Ерохин, 52; 3:0 – Нобоа, 60; 4:0 – Полоз, 66.

Ростов: Джанаев, Калачев, Новосельцев, Навас, Кудряшов, Терентьев, Гацкан, Ерохин (Эзатолахи, 79), Нобоа, Азмун (Бухаров, 73), Полоз (Думбия, 87).

Аякс: Силлессен, Тете, Вельтман, Ридевальд, Базур (Дольберг, 58), Эль-Гази (Шоне, 46), Траоре, Классен, Юнес (Кассейра, 77), Виргевер, Гудель.

Предупреждения: Азмун, 39; Полоз, 41, Навас, 53 – Виргевер, 87.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Ростов Аякс
Комментарии (110)
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Беспринципный Дима
1472071068
Пфф молодежь амстердамскую нагнули, куранули они что ли пред игрой. Такой Аякс и Спартак 2 вынес бы
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spam2009
1472072157
Просто красавцы. Поздравляю от всей души. Болельщик Спартака
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headdevil
1472072183
Ура товарищи! Бердыич давай назад на кресло!
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valike35
1472072183
С самого начала в них верил, молодцы!!!
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sv68
1472072244
Спасибо мужики за победу!!!
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maior-60
1472072276
Верил, но Ростов превзошел самые смелые надежды! Достойная игра и Великий результат!
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aleksander
1472072522
Ростов с победой!!! Молодцы!!! так держать!!! Успехов в группе!!!
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SPARTAK-ARMANi
1472072665
молодцы. красавцы. просто герои. продолжайте в таком же духе. бердыев вернись. ведь барсу и с ростовым надо обыграть
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Бестолковый
1472072827
Курбан Москва брал, Питер брал, Киев брал, Барселона брал, Андерлехт брал, Амстердам брал!!!
Ответить
2238331
1472073562
Пипец у нас в городе сегодня праздник! Столько лет ждали. Спасибо , "Ростов"!)))
Ответить
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