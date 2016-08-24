Лига чемпионов. «Ростов» разгромил «Аякс» и вышел в групповой этап

В ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Ростов» со счетом 4:1 разгромил «Аякс». Авторами которых стали Сердар Азмун, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа и Дмитрий Полоз, а единственный мяч гостей провел с пенальти Дэви Классен.

Первая встреча команд завершилась со счетом 1:1. Таким образом, «Ростов» продолжит выступление на групповом этапе Лиги чемпионов, а «Аякс» примет участие в Лиге Европы.

Лига чемпионов. 4-й квалификационный раунд. Ответный матч

Ростов (Россия) – Аякс (Голландия) – 4:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Азмун, 34; 2:0 – Ерохин, 52; 3:0 – Нобоа, 60; 4:0 – Полоз, 66.

Ростов: Джанаев, Калачев, Новосельцев, Навас, Кудряшов, Терентьев, Гацкан, Ерохин (Эзатолахи, 79), Нобоа, Азмун (Бухаров, 73), Полоз (Думбия, 87).

Аякс: Силлессен, Тете, Вельтман, Ридевальд, Базур (Дольберг, 58), Эль-Гази (Шоне, 46), Траоре, Классен, Юнес (Кассейра, 77), Виргевер, Гудель.

Предупреждения: Азмун, 39; Полоз, 41, Навас, 53 – Виргевер, 87.