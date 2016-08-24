«Ростов» – «Аякс». Все голы

В ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Ростов» обыграл «Аякс» со счетом 4:1. Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.

1:0 – Азмун, 34;

2:0 – Ерохин, 52;

4:1 – Классен, 84.