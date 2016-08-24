«Ростов» – «Аякс». Все голы

В ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Ростов» обыграл «Аякс» со счетом 4:1. Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.
1:0 – Азмун, 34;
2:0 – Ерохин, 52;
4:1 – Классен, 84.
Источник: Бомбардир.ру
В ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Ростов» обыграл «Аякс» со счетом 4:1. Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.
1:0 – Азмун, 34;
2:0 – Ерохин, 52;
4:1 – Классен, 84.
Это Спартак Москва 1995/1996
Это Локомотив Москва 2001/2002 (плюс-минус)
Это сборная России - 2008
Это Рубин 2009/2010 (плюс-минус)
Это нынешний Ростов. (не пишу ЦСКА и Зенит с УЕФА, так как речь идет о чуде в большей степени)
Вот только домой приехал, еще пару часов в баре заливал счастье ))
Завтра на работу, ну и пох, такое редко в жизни бывает надо наслаждаться такими моментами по полной!
Всем большой респект кто поддерживал Ростов, от Калининграда до Сахалина.