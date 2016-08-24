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«Ростов» – «Аякс». Все голы

24 августа 2016, 23:44
99

В ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Ростов» обыграл «Аякс» со счетом 4:1. Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.

1:0 – Азмун, 34;

2:0 – Ерохин, 52;

4:1 – Классен, 84.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Ростов Аякс
Комментарии (99)
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river31
1472066750
Красава!!!!!!!!!
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88serega88
1472067064
молодцы!!!( фан Зенита) хорошая команда честно!!! болею ору и радуюсь!!!!!!!!!!!
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Дон Посей
1472069357
Ну где там эксперты, бля, "бубнилы"?..Получите 4-0!!!! Отсосите БАЛТАЧА!!!!
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волчарик
1472069515
4-0 поздравляю ростовских и всех адекватных болельщиков с такой игрой
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2238331
1472069875
Теперь мы видели секс с Аяксом!)))))))))))))
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Karpathian
1472070185
все равно ростов ссань
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UniQueLO
1472070750
Рад буду увидеть Ростов в ЛЧ. Команда этого заслужила своим трудом и старанием. Удачи Ростову!
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Серёга Краснодарский
1472072292
Ай да Ростов ай да молодцы. Поздравляю болел Ростова Ростсельмаша РСМ и конечно же великого СКА
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exreporter
1472073396
У российского футбола есть 5 гордых страниц. Всего 5. Но реальных.
Это Спартак Москва 1995/1996
Это Локомотив Москва 2001/2002 (плюс-минус)
Это сборная России - 2008
Это Рубин 2009/2010 (плюс-минус)
Это нынешний Ростов. (не пишу ЦСКА и Зенит с УЕФА, так как речь идет о чуде в большей степени)
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FanatSerj
1472083674
Это фантастика!!! На стадионе и после атмосфера как после Россия 3-1 Голландия была. Не знаю как там во всей стране, но в Ростове праздник!!!

Вот только домой приехал, еще пару часов в баре заливал счастье ))

Завтра на работу, ну и пох, такое редко в жизни бывает надо наслаждаться такими моментами по полной!
Всем большой респект кто поддерживал Ростов, от Калининграда до Сахалина.
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