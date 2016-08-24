УЕФА продолжит разводить российские и украинские клубы в ЛЧ

Команды из России и Украины не смогут сыграть друг против друга на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Российские и украинские клубы будут разведены при жеребьевке», – сообщила пресс-служба УЕФА.

Напомним, ЦСКА при жеребьевке будет находиться в первой корзине, киевское «Динамо» – в третьей. Вторым представителем России в Лиге чемпионов может стать «Ростов», который в эти минуты играет с «Аяксом» в ответной встрече четвертого квалификационного раунда.

Жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов состоится в четверг, 25 августа. Начало – в 19:00 по московскому времени.