Гаджиев: «С уходом Халка и травмой Данни «Зенит» стал послабее»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев впечатлен игрой обновленного «Зенита». Об этом он заявил в преддверии матча 5-го тура РФПЛ, в котором его команда сыграет с петербуржцами.

«Думаю, с уходом Халка и травмой Данни «Зенит» стал послабее. Однако даже при этом потенциально «Зенит» — наиболее классная команда в российском чемпионате. Да, сейчас цельная комбинационная игра у него просматривается только эпизодами, много рассуждают о проблемах во взаимодействии, недовольстве отдельными футболистами. Но нас это касаться не должно. Близок или далек «Зенит» от реализации своего потенциала, для «Амкара» субботний матч на «Петровском» будет сложным и важным в любом случае. Не только из-за результата. Большое значение имеет то, сможем ли на фоне главного фаворита чемпионата смотреться достойно.



Мне сейчас нет смысла говорить о сильных сторонах «Зенита». Все можно понять по замечаниям к игре, которые делает Мирча Луческу. Но даже при том, что он иногда выказывает недовольство, хочет от нескольких футболистов видеть больше индивидуальных действий, «Зенит» всегда очень опасен. Одно дело, когда солировать пытаются средние по уровню мастера. По крайней мере, средние по меркам российского чемпионата. Совсем другая картина, если против тебя выходят сильные игроки, даже если у них порой что-то не получается. А в «Зените» все игроки сильные», – сказал специалист.