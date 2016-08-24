«Ростов» принимает «Аякс» в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов

«Ростов» в Ростове-на-Дону проведет ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с амстердамским «Аяксом». Напомним, что первая встреча завершилась со счетом 1:1, что оставляет российской команде неплохие шансы на выход в групповой этап турнира.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 21:45.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча.