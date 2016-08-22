Промес: «Говорят, мы не бьемся на поле. В матче с «Краснодаром» мы доказали, что нас зря критикуют»

Полузащитник «Спартка» Квинси Промес в эфире «Матч ТВ» прокомментировал игру команды в матче четвертого тура РФПЛ против «Краснодара» (2:0), а также поделился мнением о новом главном тренере Массимо Каррере.

«Мы играли с душой и сердцем, «Краснодар» – сильная команда. Нас много критикуют, говорят, что мы не сражаемся, не бьемся на поле. Думаю, мы доказали, что нас зря критикуют.

Мы оставили все силы на поле в матче с «Краснодаром», я очень горд. Знаю, что фанаты ждут от меня голов в каждой игре. «Краснодару» забил Зе Луиш, я рад за него, для него эти мячи важнее.

Я знал Карреру еще по работе в «Ювентусе» и сборной Италии. Мне кажется, он тот тренер, который нам нужен. Массимо – эмоциональный человек, это передалось команде», – сказал Промес.