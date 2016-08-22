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  • Промес: «Говорят, мы не бьемся на поле. В матче с «Краснодаром» мы доказали, что нас зря критикуют»

Промес: «Говорят, мы не бьемся на поле. В матче с «Краснодаром» мы доказали, что нас зря критикуют»

22 августа 2016, 22:19
6

Полузащитник «Спартка» Квинси Промес в эфире «Матч ТВ» прокомментировал игру команды в матче четвертого тура РФПЛ против «Краснодара» (2:0), а также поделился мнением о новом главном тренере Массимо Каррере.

«Мы играли с душой и сердцем, «Краснодар» – сильная команда. Нас много критикуют, говорят, что мы не сражаемся, не бьемся на поле. Думаю, мы доказали, что нас зря критикуют.

Мы оставили все силы на поле в матче с «Краснодаром», я очень горд. Знаю, что фанаты ждут от меня голов в каждой игре. «Краснодару» забил Зе Луиш, я рад за него, для него эти мячи важнее.

Я знал Карреру еще по работе в «Ювентусе» и сборной Италии. Мне кажется, он тот тренер, который нам нужен. Массимо – эмоциональный человек, это передалось команде», – сказал Промес.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Каррера Массимо
Комментарии (6)
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leonard1984
1471893988
Квинси твои слова говорят об одном, что Вас правильно критиковали. Иначе так не бились.
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ivanthebest
1471897497
Ещё никому ничего не доказали, рано расслабляться, по одному матчу судят только дураки... Вот если весь сезон проведёте с такой отдачей тогда другой разговор, а так знаем мы "спартаковский стиль" на один матч собрались обыграли сильную команду, а потом условной уфе проиграли... Не повторять такого, тогда и отношение к вам будет меняться.
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sold93
1471904659
да если не критиковать, то всем известный сайт с таймером будет существовать вечно
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RamonCSKA
1471908747
Да при аленичеве в это же время в прошлом году говорили примерно тоже самое ,говорили что у вас нет конкурентов за 1 место ,золото ваше
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Аид666
1471924281
раз в год и палка стреляет... то что выдали один матч - еще не показатель.
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river31
1471926999
Судя по вялой, как никогда, игре Краснодара - была битва.))) Но последний гол шикарен, без слов.
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