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  • Бубнов: «Бердыев – бизнесмен, потерявший берега. Сейчас у него на крючке «Локомотив»

Бубнов: «Бердыев – бизнесмен, потерявший берега. Сейчас у него на крючке «Локомотив»

22 августа 2016, 20:35
46

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился своим мнением о бывшем главном тренере «Ростова» Курбане Бердыеве, который мог возглавить «Спартак».

«Я думаю, что Федун очень хорошо изучил досье Бердыева. Его хорошо проинформировали. А сейчас у Бердыева на крючке «Локомотив».

Несколько игроков «Ростова» ходят за Бердыевым, как на поводке. Вам не кажется, что он имеет к ним прямое отношение? А это запрещено ФИФА и УЕФА. Но у нас это все проходит, для нас это, получается, нормально.

С одной стороны, Бердыев раздутая фигура, с другой – фигура не самостоятельная. За его спиной такие люди стоят! Он за собой футболистов на поводке водит, а его там на поводке водят. За десять лет в «Рубине» знаете, сколько он денег освоил? Миллиард долларов. Каждый год по сто миллионов. Это инсайдерская информация. Поэтому он такие условия и ставит клубам, у него это в порядке вещей. Бердыев – это уже не тренер, а бизнесмен, потерявший берега», – сказал Бубнов

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Ростов Рубин Спартак Локомотив Бердыев Курбан Бубнов Александр
Комментарии (46)
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Akavoi
1471888713
Бубнов попутал берега, но кушать же надо)
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Дон Посей
1471889453
Кто такой этот "бубнила" ?!. Срань завистливая, эксперт говна и пара! Тьфу! спартачиной завоняло.....
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Rustam27
1471891215
Где бы он не был приносит польза, вот от твоих слов Дубнов всегда идет неприятный вонь. Завидуй молча
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FanatSerj
1471891582
Ой Бубуен, куда то ты лезешь, много кого натренировал в своей жизни? Еще и лезет под Бердыева. Человек Барселону обыгрывал, а у тебя только одна стратегия "выходи и получай".
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zenit888
1471892906
Бубнов - чмо, которое не нашло себя в жизни. Может только трепаться в сетях , это все. Девяносто процентов населения считают его за дебила. На месте Курбана подал бы в суд за этот бред на всю страну.
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rubinovyi2
1471893398
Где Бекеич и где ты-лузер.
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семечкин
1471896213
БУБЕН- ТРЕПЛО БЕСПОНТОВОЕ))))) КАК МЯЧИК НАУЧИЛСЯ ВЫНОСИТЬ НЕ ГЛЯДЯ, ТАК И ПРОДОЛЖАЕТ ВЫНОСИТЬ МОЗГ..... ЭКСПЕРД ХРЕНОВ...
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Batiqol
1471896642
Бубен правду говорить об этом есть доказательства.федун видит таких из далека его на денги не обманешь:))
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RamonCSKA
1471908644
Какой нафиг миллиард долларов освоил ???бубнов что ты несешь??? У рубина доход выше ,чем у реала ?что тренер может себе присвоить миллиард и это никто не заметит
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1471909837
БУБЕН ДАВНО БЕРЕГА ПОТЕРЯЛ....ПОРЯДОЧНОСТИ. ТАКИЕ КЛОУНЫ ПЫТАЮТСЯ СЕНСАЦИИ СОЗДАВАТЬ
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