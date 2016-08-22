Бубнов: «Бердыев – бизнесмен, потерявший берега. Сейчас у него на крючке «Локомотив»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился своим мнением о бывшем главном тренере «Ростова» Курбане Бердыеве, который мог возглавить «Спартак».

«Я думаю, что Федун очень хорошо изучил досье Бердыева. Его хорошо проинформировали. А сейчас у Бердыева на крючке «Локомотив».

Несколько игроков «Ростова» ходят за Бердыевым, как на поводке. Вам не кажется, что он имеет к ним прямое отношение? А это запрещено ФИФА и УЕФА. Но у нас это все проходит, для нас это, получается, нормально.

С одной стороны, Бердыев раздутая фигура, с другой – фигура не самостоятельная. За его спиной такие люди стоят! Он за собой футболистов на поводке водит, а его там на поводке водят. За десять лет в «Рубине» знаете, сколько он денег освоил? Миллиард долларов. Каждый год по сто миллионов. Это инсайдерская информация. Поэтому он такие условия и ставит клубам, у него это в порядке вещей. Бердыев – это уже не тренер, а бизнесмен, потерявший берега», – сказал Бубнов