Черчесов: «Кубок Конфедераций? Шансы выиграть есть всегда»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о целях национальной команды на Кубке Конфедераций, который пройдет в 2017 году.

– Матчи Кубка Конфедераций станут единственными официальными матчами России до ЧМ-2018. Каковы цели России на турнире?

– По натуре я максималист. Олимпийское кредо о том, что главное – участие, – не для меня. Если участвуешь в турнире, значит, нужно ставить высокие цели. В конце концов, шансы выиграть есть всегда. Другое дело, что у нас сейчас нет команды как таковой. Наш первый барьер – создать новую команду, подготовиться к первым контрольным матчам. А дальше будем думать над задачами.