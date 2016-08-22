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Черчесов: «Кубок Конфедераций? Шансы выиграть есть всегда»

22 августа 2016, 18:57
2

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о целях национальной команды на Кубке Конфедераций, который пройдет в 2017 году.

– Матчи Кубка Конфедераций станут единственными официальными матчами России до ЧМ-2018. Каковы цели России на турнире?

– По натуре я максималист. Олимпийское кредо о том, что главное – участие, – не для меня. Если участвуешь в турнире, значит, нужно ставить высокие цели. В конце концов, шансы выиграть есть всегда. Другое дело, что у нас сейчас нет команды как таковой. Наш первый барьер – создать новую команду, подготовиться к первым контрольным матчам. А дальше будем думать над задачами.

Источник: ФИФА
Россия Россия Черчесов Станислав
Комментарии (2)
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ivanthebest
1471889414
Надо сильно поднапрячься и взять Кубок. Да будет сложно, но с другой стороны из топов будут только Германия, Португалия и Чили. С 2 из них можно играть и выигрывать, а с немцами можно тупо перетерпеть и взять своё в допах или пенальти. Это пожалуй самый реальный шанс сборной взять какой-либо трофей на уровне сборных, т.к. конкуренция вполне адекватная.
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VikNMar
1471899967
Эх Моська , знать она сильна , коль лает на слона .......
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