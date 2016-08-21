Юран: «Рано говорить «Каррера, верим!»

Экс-игрок «Спартака» Сергей Юран прокомментировал результат матча красно-белых против «Краснодара» (2:0).

– Вам хочется сказать «Каррера, верим!»?

– Нет. Рано так говорить, – сказал Юран. – Давайте подождем как минимум три-четыре игры. Пока сложно делать прогнозы на долгий срок.

– Но сегодня победа была одержана по всем статьям?

– Если «Спартак» будет так выглядеть в каждом туре, у него появятся все шансы взять золото. Я не шучу. Красно-белые сегодня доминировали на протяжении почти всех 90 минут. Можно сделать небольшую скидку на недавнюю встречу «Краснодара» в Лиге Европы, однако победить «быков» в любом случае, дорогого стоит. Это однозначно сильный соперник.