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Юран: «Рано говорить «Каррера, верим!»

21 августа 2016, 22:15
11

Экс-игрок «Спартака» Сергей Юран прокомментировал результат матча красно-белых против «Краснодара» (2:0).

– Вам хочется сказать «Каррера, верим!»?

– Нет. Рано так говорить, – сказал Юран. – Давайте подождем как минимум три-четыре игры. Пока сложно делать прогнозы на долгий срок.

– Но сегодня победа была одержана по всем статьям?

– Если «Спартак» будет так выглядеть в каждом туре, у него появятся все шансы взять золото. Я не шучу. Красно-белые сегодня доминировали на протяжении почти всех 90 минут. Можно сделать небольшую скидку на недавнюю встречу «Краснодара» в Лиге Европы, однако победить «быков» в любом случае, дорогого стоит. Это однозначно сильный соперник.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Юран Сергей Каррера Массимо
Комментарии (11)
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талхк
1471807362
Вот именно. после 10-11 тура можно сказать что-то внятное.
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mgordeev
1471809430
Это был Спартак, на который хочется смотреть. При Аленичеве с сильными соперниками такого не было. Выводы делать рано, но как я и говорил, хуже чем Аленичев просто быть не может.
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Бриг
1471810281
ерунда. Краснодар был на себя не похож. спартаку и бороться-то не нужно было. по-хорошему могли забивать и 8.
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Essence
1471815590
Рано то рано,но зависть просвечивается
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nik55
1471840399
старания в игре стало намного больше
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+50/-50
1471843604
У Спартака появилось движение. И причём командное. Не глупая беготня отдельных игроков, а именно движение всей команды. Успехов Спартаку.
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shpilman
1471846686
Каррера ВЕРИМ!!!
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mig28
1471847361
Спартак первые матчи с новым тренером всегда играет хорошо..время покажет)
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kachan63
1471851114
А что остаётся болельщикам "Спартака"? Только верить: в тренера, в команду, в фортуну, в чёрта с дьяволом. Поэтому, Каррера, верим!
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k611
1471863222
Хочется верить, но всё-таки надо будет посмотреть где будет команда после 1-го круга, тогда уже можно будет делать какие то предварительные выводы.
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