Чухлов: «Лидерами «Зенита» должны стать российские футболисты»

Бывший нападающий «Зенита» Борис Чухлов выразил мнением, что новыми лидерами сине-бело-голубых должны стать российские футболисты.

«В действиях «Зенита» пропал креатив. Нет такого футболиста, который потащил бы за собой команду вперед, хотя многого ждем от Олега Шатова. Нет того, кто сыграл бы креативно, пока одна игра в подыгрыш. Ждем чего-то от Александра Кокорина, но что это за нападающий, который сам не может создать голевой момент? Лидерами «Зенита» должны стать наши российские футболисты. Лидером был Халк, ждут того, что теперь лидером будет Аксель Витсель, но я не вижу того, что он им станет, он только ждет, что его отпустят», – сказал Чухлов.