Юран: «Ошибка Федуна заключается в тренерах, которых он приглашает в «Спартак»

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран поделился мнением о петиции, созданной с целью отстранить президента «Спартака» Леонида Федуна от управления московским клубом.

– Уход Федуна? Как вы себе это представляете – выгнать человека из дома? Он же построил стадион, школу в Сокольниках. Бред какой-то. Нельзя вот так поступать – взять и отобрать клуб у человека.

– То есть построить школу и стадион важнее, чем добиться успеха с командой?

– Давайте начнем с того, что у «Спартака» не было своего дома, правильно? Дом появился, правильно? Школа появилась. «Спартак-2» на чьи средства содержится? Поэтому человек многое делает. Другое дело – ошибка в тренерах, которых он приглашает. Но он что, не хочет выиграть чемпионат? Хочет, конечно. Он ведь столько вложил! Или в еврокубках он участвовать не хочет? Да хочет все. Проблема в тренерах. Болельщики и журналисты же кричали: «Аленичев придет и все сделает!» Ну, вы сами же кричали. Федун на это пошел, а что в итоге? Федун-то в чем виноват?