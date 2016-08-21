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  • Юран: «Ошибка Федуна заключается в тренерах, которых он приглашает в «Спартак»

Юран: «Ошибка Федуна заключается в тренерах, которых он приглашает в «Спартак»

21 августа 2016, 15:19
20

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран поделился мнением о петиции, созданной с целью отстранить президента «Спартака» Леонида Федуна от управления московским клубом.

– Уход Федуна? Как вы себе это представляете – выгнать человека из дома? Он же построил стадион, школу в Сокольниках. Бред какой-то. Нельзя вот так поступать – взять и отобрать клуб у человека.

– То есть построить школу и стадион важнее, чем добиться успеха с командой?

– Давайте начнем с того, что у «Спартака» не было своего дома, правильно? Дом появился, правильно? Школа появилась. «Спартак-2» на чьи средства содержится? Поэтому человек многое делает. Другое дело – ошибка в тренерах, которых он приглашает. Но он что, не хочет выиграть чемпионат? Хочет, конечно. Он ведь столько вложил! Или в еврокубках он участвовать не хочет? Да хочет все. Проблема в тренерах. Болельщики и журналисты же кричали: «Аленичев придет и все сделает!» Ну, вы сами же кричали. Федун на это пошел, а что в итоге? Федун-то в чем виноват?

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Юран Сергей Федун Леонид
Комментарии (20)
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SPARTAK-ARMANi
1471782098
СЛОВА ПРАВИЛЬНЫЕ . ВСЕ ПО ДЕЛУ
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nik55
1471782969
и в некоторых игроках
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hunta
1471785506
Ошибка Федуна в том, что он родился......
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+50/-50
1471786782
Ошибка спорта-приглашение бизнеса, ошибка команды-частая смена тренеров, ошибка Спартака-мания величия, типа "народной команды", ошибка Федуна-не на того оселка поставил. Занимался бы фигурным катанием.
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IVAN53
1471787600
кто кричал?
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yorgenbarenz
1471787730
Ошибка Юрана в том,что он защищает случайно разбогатевшего Федуна.Федун же,по-плебейски суёт нос во все дела.Был бы он в прошлом классным футболистом,как Сергей Юран,можно было его понять и простить ошибки.А так-чайник,ставший нечаянно богатым,корчит из себя крутого и увольняет налево и направо сильных тренеров,которые,потом,делают результат в других командах.
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MURAD F. A.
1471787735
ошибка федуна вообще что он хозяин спартака
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Финт
1471788869
Эмери плохой тренер?
Ответить
tanis 29
1471792053
А почему Юран решил, что Каррера плохой тренер?
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Eds
1471795095
Сергея Юрана забыл позвать. Сразу бы чемпионами стали. Ирония. Играть не тренировать. Тут другая планка ответственности и спроса.
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