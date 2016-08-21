Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Игнатьев: «Игнашевич в сборную не вернется»

21 августа 2016, 09:11
6

Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев рассказал о характере защитника Сергея Игнашевича. По словам специалиста, этот футболист не меняет своих решений.

– Ваш прогноз – Игнашевич в сборную вернется?

– Нет.

– Почему?

– Потому что знаю Сергея. Раз уж принял решение – то все. Помню, как он переходил из «Локомотива» в ЦСКА. Мы узнали об этом в Англии, играли матч Лиги чемпионов с «Арсеналом», кажется. Кинулись с Семиным и Филатовым уговаривать: «Сережа, останься, ты нам нужен, ты в «Локомотиве» о-го-го…» Слезно просили. А он – как отрезал!

– Так и не уговорили?

– Нет. Отвечает: «Мне сейчас очень тяжело, но я принял решение. Не могу делать шаг назад. Все».

– Знаю, чем все закончилось. В конце разговора Семин Игнашевича послал матерком со всеми его решениями и шагами.

– Это не самое главное в той истории. Мы же говорим про характер Сереги? Твердый человек!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Игнашевич Сергей Игнатьев Борис
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Аристократ Олжик
1471762005
Почему игнорируют русских игроков играющих за рубежом?
Ответить
Serjoga
1471777254
Еще бы у Акинфеева и Березуцких был бы такой характер и им бы цены не было! В сборной они свое уже отыграли. У них шанс был, но лучше они уже играть не могут!
Ответить
Главные новости
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
08:15
«Спартак» пытается купить двух игроков, свадьба Роналду, увольнение Станковича и другие новости
02:22
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
1
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
01:30
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
3
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
4
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
4
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
00:12
8
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
2
Все новости
Все новости
Мареска объяснил, почему не сделал Холанда капитаном «Манчестер Сити»
01:50
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
3
Медведев собирается сыграть в Кубке России в 73 года
01:17
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
01:00
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
4
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
4
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
00:12
8
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
2
Фото37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
Вчера, 23:43
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
Вчера, 23:23
3
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
2
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
7
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
1
Карпукас переходит в «Зенит»: подробности
Вчера, 22:44
3
ФотоРоналду женился на Джорджине
Вчера, 22:33
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
Вчера, 22:22
4
Фото44-летний Ибрагимович показал идеальный торс во время тренировки
Вчера, 21:52
1
Реакция Бубнова на назначение Слуцкого в сборную России по медиафутболу
Вчера, 21:44
6
В «Монако» приняли решение по Погба
Вчера, 21:41
1
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
Вчера, 21:21
7
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
Вчера, 20:58
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
Вчера, 20:47
5
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
Вчера, 20:38
7
Бубнов высмеял Слуцкого
Вчера, 20:30
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+