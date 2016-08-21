Игнатьев: «Игнашевич в сборную не вернется»

Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев рассказал о характере защитника Сергея Игнашевича. По словам специалиста, этот футболист не меняет своих решений.

– Ваш прогноз – Игнашевич в сборную вернется?

– Нет.

– Почему?

– Потому что знаю Сергея. Раз уж принял решение – то все. Помню, как он переходил из «Локомотива» в ЦСКА. Мы узнали об этом в Англии, играли матч Лиги чемпионов с «Арсеналом», кажется. Кинулись с Семиным и Филатовым уговаривать: «Сережа, останься, ты нам нужен, ты в «Локомотиве» о-го-го…» Слезно просили. А он – как отрезал!

– Так и не уговорили?

– Нет. Отвечает: «Мне сейчас очень тяжело, но я принял решение. Не могу делать шаг назад. Все».

– Знаю, чем все закончилось. В конце разговора Семин Игнашевича послал матерком со всеми его решениями и шагами.

– Это не самое главное в той истории. Мы же говорим про характер Сереги? Твердый человек!