Энрике: «Против «Бетиса» сыграли практически идеально»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике доволен игрой своей команды в матче против «Бетиса» (6:2) в стартовом матче чемпионата Испании.

«Мы провели почти идеальный матч не только в футбольном, но и эмоциональном плане. Первый раз я увидел, как мои футболисты играли с таким энтузиазмом. Весь «Камп Ноу» горделиво пел, и нам было очень приятно.

Туран может играть хорошо как в полузащите, так и в атаке. Он очень полезен и должен быть доволен своей динамичной игрой. Мы увидели настоящего Арду. Теперь он больше вписан в игру команды», – сказал специалист.