Веденеев: «Кажется, что Луческу находится в тупике. Он хочет другого, нежели показывают футболисты»

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением о работе Мирчи Луческу на посту главного тренера сине-бело-голубых.

«Как я и сказал, он еще не до конца разобрался в происходящем. Мне кажется, что он сейчас находится в тупике, поскольку Луческу хочет другого, нежели того, во что играют футболисты. Возможно, чьи-то возможности тренер переоценивает, чьи-то недооценивает. Кто-то говорит, что без Халка «Зенит» стал выступать даже лучше, но мы пока этого не видим», – сказал Веденеев.