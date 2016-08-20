Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Пономарев: «Гарай и Кришито – корявенькие игроки, не для топ-клуба. Оборона ЦСКА намного сильнее»

Пономарев: «Гарай и Кришито – корявенькие игроки, не для топ-клуба. Оборона ЦСКА намного сильнее»

20 августа 2016, 21:41
19

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев после матча 4-го тура РФПЛ между «Зенитом» и армейским клубом (1:1) сравнил защитные линии обеих команд.

«Очевидно, что игроки обороны ЦСКА намного сильнее и грамотнее, чем у «Зенита». Кришито? Ну, слабенький, корявенький игрок, не для топ-клуба он. Та же история и с Гараем. Я слышал, что им интересуются топ-клубы Европы, но в любом из них он бы сидел в запасе.

Если бы у «Зенита» была армейская оборона – выступали бы они совсем иначе. Любая команда РФПЛ может позавидовать обороне ЦСКА. Ошибки, которые допускают защитники «Зенита», в хорошей команде просто недопустимы. И тактически ошибаются, и технически. Не понимаю, как так можно выступать в столь приличной команде. Самое главное в обороне – надежность, а у питерцев ее нет», – сказал Пономарев.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Вомбат
1471719035
Гарай отличный защитник, цементировавший в первом сезоне за Зенит всю оборону, как ранее оборону Бенфики и сборной Аргентины. Особенно здорово он сыграл на ЧМ в Бразилии. Просто он хочет уехать, надоело жить отдельно от семьи, а Зенит хочет за него вдвое от его рыночной стоимости. Как и за Витселя. И за Ломбертса. И за Кришито. Все эти игроки, как они сами не раз объясняли, оставаться в Зените не хотят.
Ответить
acer2003
1471719546
А Пономарёв это кто или что ????
Ответить
Sergil
1471720618
Пономарев - средненький игрочишко и гораздо более худший аналитик
Ответить
ваавва
1471720923
Ну да наша сборная далеко ушла с обороной ЦСКА!
Ответить
alp
1471723714
игрокам цска жутко повезло, что наши мастера сегодня проспали свою победу.
Ответить
AlMann
1471723940
В свое время про таких ораторов у нас говорили "Сказал, как в воду пернул".
Ответить
1bear
1471727999
...ха-ха-ха-сравнил Гарая с "дровами"...
Ответить
geragera
1471731839
шизик больше не чего сказать
Ответить
Жентус
1471748152
Он вообще матч то смотрел? А за игрой Гарая следил когда нибудь? У нас таким защитников и близко нет.
Ответить
Фан666
1471760042
Ну да Гарай, игравший в финале ЧМ-2014, сравнивается с Березуцким и Игнашевичем, который финалу Кубка России рады. Вот этими двумя, некорявинькими, даже какой-нибудь Голладский Ден Гаг не заинтересуется. А вот кто у нас главный корявинький, так это господин Пономарёв. Чтобы играть за ЦСКА большого таланта то и не надо иметь
Ответить
Главные новости
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
08:15
«Спартак» пытается купить двух игроков, свадьба Роналду, увольнение Станковича и другие новости
02:22
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
1
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
01:30
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
3
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
4
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
4
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
00:12
6
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
2
Все новости
Все новости
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
3
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
4
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
2
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
2
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
7
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
1
Карпукас переходит в «Зенит»: подробности
Вчера, 22:44
3
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
Вчера, 22:22
3
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
Вчера, 21:21
7
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
Вчера, 20:58
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
Вчера, 20:38
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
Вчера, 19:57
15
Ташуев вынес вердикт Батракову
Вчера, 19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
Вчера, 19:35
1
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
Вчера, 19:26
2
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
Вчера, 19:14
5
ВидеоГенич прокомментировал голевую ошибку Агкацева
Вчера, 18:50
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
Вчера, 18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
Вчера, 18:33
14
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
Вчера, 18:18
2
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
Вчера, 17:48
3
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
Вчера, 17:25
17
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
Вчера, 16:59
13
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
Вчера, 16:51
2
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
Вчера, 16:45
Слуцкий – о Баринове: «Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал, когда он был болен?»
Вчера, 16:29
6
В ЦСКА объяснили, почему не назначили Шварца
Вчера, 16:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+