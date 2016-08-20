Пономарев: «Гарай и Кришито – корявенькие игроки, не для топ-клуба. Оборона ЦСКА намного сильнее»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев после матча 4-го тура РФПЛ между «Зенитом» и армейским клубом (1:1) сравнил защитные линии обеих команд.

«Очевидно, что игроки обороны ЦСКА намного сильнее и грамотнее, чем у «Зенита». Кришито? Ну, слабенький, корявенький игрок, не для топ-клуба он. Та же история и с Гараем. Я слышал, что им интересуются топ-клубы Европы, но в любом из них он бы сидел в запасе.

Если бы у «Зенита» была армейская оборона – выступали бы они совсем иначе. Любая команда РФПЛ может позавидовать обороне ЦСКА. Ошибки, которые допускают защитники «Зенита», в хорошей команде просто недопустимы. И тактически ошибаются, и технически. Не понимаю, как так можно выступать в столь приличной команде. Самое главное в обороне – надежность, а у питерцев ее нет», – сказал Пономарев.