Слуцкий: «Опыт на Евро-2016 был отрицательным, но это помогает идти дальше»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился своими впечатлениями от Евро-2016, на котором он возглавлял сборную России.

«Безусловно какие-то моменты остались. Это жизненный человеческий опыт. На каком-то этапе он бывает отрицательным, на каком-то положительным. Но это трансформируется в сумму вещей которые помогают идти дальше. Евро-2016 будет куском в моей тренерской биографии. Что касается сегодняшнего настроя было бы непрофессионально если бы я перекладывал случавшиеся на Евро-2016. У нас новые задачи, высокие цели и сложный календарь. Концентрируюсь на работе в ЦСКА», – заявил Слуцкий.